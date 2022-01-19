高市治安滿意度首度突破80％ 警局長：為縣市合併後最高！

警察局長黃明 昭（中）偕同市議員蔡武宏（左4）到前鎮警分局致贈蘋果10箱，慰勞員警於年節前維護治安的辛勞。（圖由前鎮警分局提供）

2022/01/19 09:59

〔記者方志賢／高雄報導〕年關將屆，高雄市警察局長黃明昭昨到前鎮警分局慰勞警察同仁的辛勞，他表示，高市去年街頭暴力案件較前年減少126件，減少45.3%，槍擊案也減少7件，減少54%，發生數是六都第2低，且所有槍擊案均偵破，治安滿意度也首度突破80%，為縣市合併後最高！

黃明昭昨下午偕同市議員蔡武宏到前鎮警分局致贈蘋果10箱，慰勞員警於年節前維護治安的辛勞，並肯定員警對交通事故防制的努力。

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黃明昭表示，去年高市街頭暴力妨害秩序案件共152件，相較前年的278件，減少了126件，減少45.3%。另外全般刑案去年發生2萬4651件，比前年減少1514件，破獲率提高1.3%。暴力犯罪去年發生50件，較前年減少26件，減少34%，所有發生案件均全數偵破。

另外竊盜犯罪去年發生3731件，較前年減少341件，破獲率提高0.3%。槍擊案件去年發生6件，與前年減少7件，減少54%，發生數在六都第二低，且所有槍擊案均全數偵破。

黃明昭強調，治安的好壞取決於市民最真實的感受，治安民調度，去年上半年治安滿意度80.38%較前年下半年75.96%增加4.42%，首度突破80%，為縣市合併後最高！

前鎮警分局長陳志榮表示，局長到前鎮分局慰勞，對同仁是最大的鼓舞，前鎮分局所有員警會持續努力精進、保護市民安全，做好防疫及治安、交通工作。

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