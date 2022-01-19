為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高市治安滿意度首度突破80％ 警局長：為縣市合併後最高！

    警察局長黃明 昭（中）偕同市議員蔡武宏（左4）到前鎮警分局致贈蘋果10箱，慰勞員警於年節前維護治安的辛勞。（圖由前鎮警分局提供）

    警察局長黃明 昭（中）偕同市議員蔡武宏（左4）到前鎮警分局致贈蘋果10箱，慰勞員警於年節前維護治安的辛勞。（圖由前鎮警分局提供）

    2022/01/19 09:59

    〔記者方志賢／高雄報導〕年關將屆，高雄市警察局長黃明昭昨到前鎮警分局慰勞警察同仁的辛勞，他表示，高市去年街頭暴力案件較前年減少126件，減少45.3%，槍擊案也減少7件，減少54%，發生數是六都第2低，且所有槍擊案均偵破，治安滿意度也首度突破80%，為縣市合併後最高！

    黃明昭昨下午偕同市議員蔡武宏到前鎮警分局致贈蘋果10箱，慰勞員警於年節前維護治安的辛勞，並肯定員警對交通事故防制的努力。

    黃明昭表示，去年高市街頭暴力妨害秩序案件共152件，相較前年的278件，減少了126件，減少45.3%。另外全般刑案去年發生2萬4651件，比前年減少1514件，破獲率提高1.3%。暴力犯罪去年發生50件，較前年減少26件，減少34%，所有發生案件均全數偵破。

    另外竊盜犯罪去年發生3731件，較前年減少341件，破獲率提高0.3%。槍擊案件去年發生6件，與前年減少7件，減少54%，發生數在六都第二低，且所有槍擊案均全數偵破。

    黃明昭強調，治安的好壞取決於市民最真實的感受，治安民調度，去年上半年治安滿意度80.38%較前年下半年75.96%增加4.42%，首度突破80%，為縣市合併後最高！

    前鎮警分局長陳志榮表示，局長到前鎮分局慰勞，對同仁是最大的鼓舞，前鎮分局所有員警會持續努力精進、保護市民安全，做好防疫及治安、交通工作。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄警出絕招！酒駕高危險群 警盯哨並發簡訊
    2022/01/13 16:46

    高雄警出絕招！酒駕高危險群 警盯哨並發簡訊
    四大公投高雄2022個投開票所 佈署逾4600警民力維護秩序
    2021/12/13 18:40

    四大公投高雄2022個投開票所 佈署逾4600警民力維護秩序

    港灣生活圈更夯！無限景觀＋綠地成大賣點
    高市29繁重派出所改設2副所長 明年再補19名「巡官」副所長
    2021/11/28 19:43

    高市29繁重派出所改設2副所長 明年再補19名「巡官」副所長
    他捐了30部警車 高市警局長黃明昭親送感謝狀+警察娃娃
    2021/11/25 18:10

    他捐了30部警車 高市警局長黃明昭親送感謝狀+警察娃娃

    2021年最紅廠商被罵爆！緊急PO文滅火
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播