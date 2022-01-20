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    首頁　>　社會

    7旬婦搬走路邊盆栽被逮 歸還後仍被送辦

    7旬婦人偷神秘果盆栽回家享用，警方以車追人揪婦送辦。（讀者提供）

    7旬婦人偷神秘果盆栽回家享用，警方以車追人揪婦送辦。（讀者提供）

    2022/01/20 08:15

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今表示，1名黃姓婦人日前騎車經過楠梓區德民路巷弄，發現有1個神秘果盆栽，竟心生歹念，下手偷走盆栽，警方以車追人查獲黃婦，雖然她事後歸還贓物，但仍被警方依竊盜罪嫌送辦。

    楠梓德民路巷弄住戶近來發現家門前悉心照料的神秘果盆栽不翼而飛，分奔楠梓警分局右昌所報案，警方據報調閱監視器畫面，發現1名婦人騎車載走神秘果盆栽，整個行竊過程全都錄，警方以車追人深入調查，查出黃姓婦人（約70歲）涉嫌重大。

    據了解，黃婦路過民眾家門前，發現有神秘果盆栽，因神秘果嚐起來滋味獨特，才動起歪腦筋偷走盆栽，要帶回家慢慢享用，沒想到事跡敗露，主動歸神秘果盆栽。

    但因竊盜屬非告訴乃論罪，雖然黃婦主動歸還神秘果盆栽，還是得為自己衝動的行為付出代價，她感到後悔不已，警訊後將她依竊盜罪嫌送辦。

    神秘果的果實略微酸澀，但因含有神秘果蛋白，吃了神秘果再吃其他酸性水果，如檸檬、百香果等，反而會感到可口香甜，故名神秘果；另外其樹形美觀，也可作盆景。

    警方提醒民眾若發現財物遭竊，請盡速向警方報案，警方必定強力查緝犯嫌到案，也提醒民眾應妥適保管自身財物，避免宵小覬覦。

    7旬婦人偷神秘果盆栽回家享用，警方以車追人揪婦送辦。（讀者提供）

    7旬婦人偷神秘果盆栽回家享用，警方以車追人揪婦送辦。（讀者提供）

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