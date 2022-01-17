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    救我！騎士摔100米山溝苦喊 消防員花近9小時救起送醫

    台中洪姓男子騎車墜落太平酒桶山近100米深的山溝求救，消防人員徹夜搜救確認墜落地點。（記者陳建志翻攝）

    台中洪姓男子騎車墜落太平酒桶山近100米深的山溝求救，消防人員徹夜搜救確認墜落地點。（記者陳建志翻攝）

    2022/01/17 19:44

    ［記者陳建志／台中報導］台中市30歲洪姓男子昨（16）日到太平區酒桶山爬山，約晚間6點多騎機車下山時，不慎連人帶車摔落約100公尺深的山溝，他晚間6點45分打電話求救，狂喊「救我，救我，我不能動」，消防人員獲報上山卻找不到人，因山區訊號不佳，後來再次聯繫上，才掌握大約地點徒步搜救，終於在今天（17日）凌晨0點56分在「3K」附近一處大轉彎聽到洪男的呼救聲，趕緊架繩索下降約100米接觸洪男，又花了快3小時才將他救起，洪男前後墜山溝近9小時，所幸意識清楚、腹部疼痛送醫。

    台中市消防局昨晚6點45分接獲洪姓男子求救電話，指稱在太平區酒桶山附近騎機車摔落邊坡，因訊號模糊且隨即中斷通訊，加上來電顯示無電話號碼，消防局先派遣救護車沿山田路往酒桶山方向搜尋。

    約晚間6點56分接獲警察局轉報，有民眾在電話中請求協助，還說「救我，救我，我不能動了」，且有顯示報案人電話號碼，消防人員比對後確認是同一人，因山區訊號不佳無法聯繫上洪男確認墜落地點，直到後來洪男才傳簡訊表示在酒桶山約「3K」附近墜落邊坡。

    消防局再度派消防人員，摸黑在山區道路步行搜尋，直到今天凌晨0點56分行經「3K」一處大彎道時，聽到山溝中傳來喊「救命！」的聲音，才確認洪男墜落的地點，消防人員趕緊請求支援，前後共派遣車籠埔、太平、新社、大誠分隊及第三大隊，出動消防車5輛、救護車3輛、消防人員23名到場搜救，並在現場架繩索下切到山溝，足足下切了近100公尺才接觸到洪男，已經隻身在山溝中6個多小時的洪男看到救難人員很高興，當時意識清楚，不過頻頻喊肚子痛。

    不過因墜落的地點實在太深，消防人員前後花了快3個小時，終於在今天凌晨3點24分將他救到路面，立刻將腹部疼痛的洪男送醫，結束徹夜的搜救，並通知家屬趕往醫院。

    台中洪姓男子騎車墜落太平酒桶山近100米深的山溝求救，前後搜救近9小時，終於將他拉上路面送醫。（記者陳建志翻攝）

    台中洪姓男子騎車墜落太平酒桶山近100米深的山溝求救，前後搜救近9小時，終於將他拉上路面送醫。（記者陳建志翻攝）

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