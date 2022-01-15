前方機車騎士自撞「飛太遠」摔至車道 他神閃避驚險場景網友冒冷汗

前方機車自撞黃色警示桿，所幸後方汽車駕駛保持安全車距，及時做出反應閃避。（翻攝爆料公社）

2022/01/15 15:39

〔即時新聞／綜合報導〕天色昏暗，用路人更應減速慢行以策安全！一名汽車駕駛14日凌晨出門，一輛機車在其右前方行駛；疑因天色昏暗，機車騎士閃過一輛貨車後自撞黃色警示桿，騎士摔到車道上，所幸這名駕駛一路與機車保持安全行車距離，迅速反應才沒有壓到騎士，事後將影片公布上網，看得網友冷汗直流。

這名駕駛在「爆料公社」分享自己的驚魂駕車經驗，事發地點為台中向上路，凌晨時分天色尚昏暗，前方有一輛機車行駛，原PO保持車速，並與機車保持安全行車距離，行經向上路一間連鎖五金百貨後發生意外。

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機車騎士疑似想閃過前方閃方向燈的貨車，打算切換車道，卻沒有注意到前方黃色警示桿，筆直地撞了上去，連人帶車在空中翻滾了幾圈，騎士本人更是重摔到車道上；所幸原PO不僅機警，也密切注意路況，眼見騎士摔車，原PO急切方向盤，閃過騎士，驚險一瞬間全被行車紀錄器記錄下來，網友們都為他捏了一把冷汗。

有人擔心騎士家屬事後將責任怪罪於原PO，紛紛提供自保建議；原PO補充，「事發時雖然趕時間，但（有）馬上報警，並且表示完全沒碰到，有跟警察說任何問題都可以聯絡我」。

其他網友則表示，「（機車）完全沒有剎車的跡象與想法 很紮實地完整承受了」、「夭壽，這一下不輕」、「還好你有閃過，不然你就要來一個『應注意而未注意』」、「這種天要亮不亮的時候是最危險的」、「看起來是打算閃過切進慢車道的貨車，然後安全島就出現在眼前」、「向上路這段滿常出事的」。

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