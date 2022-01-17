竹縣工務處長林鶴斯涉貪收押禁見 抗告被駁確定牢裡過年

新竹縣政府工務處長林鶴斯。（資料照）

2022/01/17 17:01

〔記者楊國文／台北報導〕新竹縣政府現任工務處長林鶴斯，被控4年擔任工務處技正期間，與時任工務處處長羅昌傑，涉嫌協助設址桃園市萬喬豐工程技術顧問公司負責人陳明正、張姓合夥人，取得新竹縣府發包的道路及橋梁安全檢測相關標案，分別收受15萬元、10萬元賄款，被桃園檢方聲押獲准；林鶴斯不服提起抗告，高等法院認定，林涉嫌地方基礎建設的安全檢測標案弊情，國人安全和財產可能遭不可彌補傷害，且有逃亡、勾串之虞，今駁回抗告案確定，確定收押兩月，將在看守所度過農曆新年至3月8日止。

全案源於，林鶴斯被控於2018年間擔任工務處技正期間，涉嫌與時任處長的羅昌傑，共同協助萬喬豐負責人陳明正、張姓合夥人，取得新竹縣府發包的道路及橋梁安全檢測相關標案，據悉，該道路及橋樑檢測標案預算約數百萬元，林、羅2人分別收受廠商15萬元、10萬元賄款。羅昌傑於2019年7月退休，後由時任技正的林鶴斯接任處長。

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桃園地檢署接獲檢舉情資後，指派檢察官周欣蓓指揮廉政署北調組、新竹縣調查站共同偵辦，本月6、7日兵分多路，搜索新竹縣政府、廠商公司等處，並傳喚林、羅2人及陳姓、張姓業者到案。

檢察官偵訊後，以觸犯貪污治罪條例的違背職務收賄罪，且罪嫌重大，也有串證及逃亡之虞，向桃園地院聲押禁見林鶴斯獲准；羅男涉嫌重大但無羈押必要，檢察官訊後諭知20萬元交保，張姓業者獲15萬元交保。

日前，林鶴斯不服遭收押，向高等法院提起抗告，高院認為，林雖否認涉貪，但依相關罪證，林觸犯貪污罪，且最輕本刑都在5年以上的重罪，加上林供詞反覆、避重就輕，顯然刻意隱瞞案情，考量林在業界人際關係影響力甚高，足以認定林有逃亡、勾串共犯和證人之虞。

另外，林觸犯涉及地方基礎建設的安全檢測標案的弊情，屬國民生命財產安全重大事項，對國人安全和財產可能因此遭不可彌補的傷害，依目前偵查進度，林有收押禁見必要。

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