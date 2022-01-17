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    拒酒測房產被查封 害老母拄著拐杖趕往現場訴苦

    書記官在新北市三重區張貼封條，查封陳男的持分房產。（記者王定傳翻攝）

    書記官在新北市三重區張貼封條，查封陳男的持分房產。（記者王定傳翻攝）

    2022/01/17 16:04

    〔記者王定傳／新北報導〕法務部行政執行署新北分署辦理「強力執行酒駕裁罰專案」，對於2名酒駕或拒絕酒測拒繳罰鍰的男子，查封其等房產，其中1男的母親，得知房屋被貼封條，拄著拐杖趕往現場訴苦；新北分署則表示，2男若再抗繳，將於農曆春節後進行拍賣，防杜酒駕歪風。

    新北分署指出，51歲陳姓男子，在2018年間無照騎車，在新北市三重區中正南路一帶遇警察攔檢，因拒絕酒測被罰9萬元，他另有未接受道安講習、無照駕駛、轉彎或變換車道不依標誌、標線、號誌指示，共遭裁罰6300元。

    案件移送執行後，新北分署為確保債權，於2020年間先囑託地政機關查封他位於三重區的持分房產，陳男不為所動，今年1月14日，行政執行官督同書記官及執行員登門張貼封條，房屋現由第三人承租使用。

    家住附近的陳男母親聞訊，拄著拐杖趕到現場訴苦說，陳男常酒駕，不久前中風，又失去一條腿，無法工作，日前離家出走，不知行蹤，並哀嘆她在附近住60幾年了，房產遭查封很丟臉。

    另一名73歲的劉姓男子，家住新北市新莊區，在2019年間無照騎車，在新莊區丹鳳一帶遇警察攔檢，因酒精濃度超標被罰2萬2500元，另外又滯納汽機車燃料使用費及未繳納汽機車燃料使用費罰鍰3450元。

    案件移送執行後，新北分署亦於2020年間先囑託地政機關查封劉男位於新莊區的房產，但劉男置之不理，今年11月14日，行政執行官督同書記官及執行員登門張貼封條，劉男配偶向行政執行官表示，房屋現為自住，劉男之前經常酒駕被罰，她已代償不少，夫妻倆從事資源回收，收入微薄，實無能力一再代夫繳納鉅額罰鍰。

    新北分署呼籲民眾切勿酒駕，以免害人害己，並應遵守道路交通安全規則，萬一違反道路交通管理處罰條例遭受裁罰，亦應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，以免遭受強制執行，並殃及家人。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    行政執行官（右）與執行員（左）上週在新北市三重區登門張貼封條後，陪著陳男母親（中）返家。（記者王定傳翻攝）

    行政執行官（右）與執行員（左）上週在新北市三重區登門張貼封條後，陪著陳男母親（中）返家。（記者王定傳翻攝）

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