被控介入2020台灣總統大選 何建華無罪理由曝光

中華婦女聯合會理事長何建華（見圖）與佟建華，被控在2020年總統大選期間涉嫌替國民黨候選人韓國瑜賄選，2人今均獲判無罪。（圖取自何建華臉書）

2022/01/17 16:42

〔記者溫于德／台北報導〕「中華婦聯會」理事長兼中華統一促進黨不分區立委候選人何建華、副會長佟建華，被控以提供免費餐飲、抽獎、住宿等方式，動員中國配偶返台投票，介入台灣2020年總統大選，遭台北地檢署起訴。台北地院審理後認為，免費餐飲、住宿及抽獎活動與選民對特定政黨或選舉人投票間，並無對價關係，且依檢方證據無法證明何、佟參與行賄，今判2人無罪；可上訴。

檢方指控，何建華指示「中華婦女聯合會」副秘書長及湖南省衡陽辦事處主任沈斌，響應台商林懷號召，動員中國配偶返台投票，何建華同時親自將訊息傳送各微信群組。

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佟建華另被控與林懷共同研議舉辦餐會，並由佟負責審視領取機票補助的民眾是否具投票資格，也協助協調餐費及爭取優惠住宿費用，檢方故認定何、佟均違反總統副總統選舉罷免法第86條、公職人員選罷法第99條中交付不正利益罪。

北院認為，林懷舉辦的餐會中，提供免費飲宴、住宿及抽獎活動，與選民對特定政黨或選舉人投票間，並無對價關係，且依檢察官所提的證據，無從認定何建華與沈斌曾討論行賄事宜，同時無從認定佟建華事先曾與林懷共同商議行賄一事，判何、佟均無罪。

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