煮菜沒顧爐火燒焦釀火警 南投屋主3人受困獲救

南投市發生1起住宅火警，案發住宅廚房可見燒焦痕跡。（南投縣消防局提供）

2022/01/16 16:37

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市今日發生一起住宅火警，南投縣消防局據報後，火速趕抵案發現場，一方面將火源迅速撲滅，一方面將受困屋內的屋主及子女等3人及時疏散到屋外，還好無人受傷，消防人員初步調查，用火不當疑是火警發生的主因。

今日接近中午用餐時間，南投市忠孝路傳出住宅火警，南投分隊立即出動6車10人，並群呼義消及中興、名間、碧興、鳳鳴、草屯、爽文等消防分隊前檢友援，一抵達現場後，救災人員立即破門、入室，現場濃煙密佈，第1組救災人員先找火源，第2組搜救人員逐層尋找受困民眾，第1組救災人員於廚房發現火苗係從瓦斯爐上竄出，隨即關閉瓦斯開關。

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緊接著，第2組搜救人員也在2樓寢室發現3名待救者在呼救，搜救人員隨即引導至避難空間，再由指揮官下達排煙指令，使用排煙機進行排煙後，也順利將受困者平安救出，整個燃燒面積初估約為2平方公尺，並無人員傷亡，可說是不幸中之大幸。

南投縣消防局表示，此次火警疑因屋主未注意爐火上的菜餚已煮沸，導致大火持續加熱，最後鍋內菜餚被燒焦才釀禍，因年關在即，民眾烹飪需求增加，也特別呼籲民眾切記「人離火熄」原則，類似意外才可望避免發生。

南投市發生1起住宅火警，消防人員將受困屋內的女子平安救出情形。（南投縣消防局提供）

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