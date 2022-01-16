假檢警詐團過年前趕業績 老婦險被騙320萬金條

員警以及行員苦口婆心解釋，老婦仍不相信遇上詐騙集團。（記者鄭景議翻攝）

2022/01/16 15:05

〔記者鄭景議／台北報導〕狡猾的詐騙集團「過年前趕業績」，台北市文山區一名73歲婦人遭到詐騙，前往台灣銀行內購買2公斤價值約320萬黃金，由於金額龐大引起行員注意，報警處理，員警趕到後發現老婦手機內有假檢察官傳的LINE訊息、圖片要求交付黃金，警不斷向老婦解釋這是詐騙伎倆，才保住婦人積蓄。

台北市文山警二分局員警余易展、郭韋廷，日前在巡邏時接獲通報，台灣銀行景美分行報案，有一名老婦人要購買黃金需要警方到場關懷提問。

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員警到場後，老婦人面對警方詢問，起初表示要將黃金給子女並收藏在家中保險箱，由於近日轄區內才有一件因購買黃金當面交付給詐騙集團受騙的案例，警方不敢掉以輕心，不斷耐心的向老婦人宣導反詐騙，老婦人才終於解除心防，答應將手機交給警方查看。

警方發現LINE通訊軟體內，一名連絡人自稱是地檢署檢察官，還貼出公文照片，稱老婦涉及刑案要凍結名下帳戶，必須交付財產託管，並來電要求老婦將存款領出，購買價值320萬元的2公斤金條，交給他們作擔保，不然就會被管收坐牢。

員警以及行員苦口婆心解釋，老婦仍不相信遇上詐騙集團，警方只好先將老婦人帶回勤務處所，不斷輪番上陣勸說，驚魂未定的老婦才恍然大悟是一場騙局，保住了財產。

警方提醒民眾，司法單位不會隨便把人抓起來關，更不會監管你的帳戶和金錢，而「偵查不公開」規範對象是執法人員，並不是當事民眾，如果接到可疑電話，要立刻撥打165查證，不要因為一時緊張而上當。

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