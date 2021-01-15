遇假檢警來電 退休婦人痛失北市2間千萬房產

歹徒出示的地檢署監管科收據。（記者邱俊福翻攝）

2021/01/15 15:31

〔記者邱俊福／台北報導〕一名退休在家的邱姓婦人，去年7月間接獲假檢警詐騙電話，歹徒以其涉及詐欺，需以房屋抵押辦貸款為由，慫恿先後拿名下北市的2間價值千萬的房產向銀行貸款，隨後以面交、約定轉帳方式，共交付2180萬元，事後邱婦發現報警，但仍因本金與利息無力償還，致房產慘遭查封，刑事局預防科今提醒民眾，詐騙話術變化多，需謹防受騙。

刑事局表示，68歲邱婦，退休後跟丈夫住在北市松山區，去年7月間接到自稱是檢察官的來電，表示邱婦涉及詐欺犯罪，須監管帳戶存款時，發現邱婦無多少存款，但名下卻有北市2間價值千萬元房產，隨即改口需以房屋抵押辦貸款，將款項匯到指定帳戶，以證清白。

請繼續往下閱讀...

邱婦信以為真，短短半個月內，先將大安區一間房產，向銀行辦理貸款1200萬元，在住家附近巷口面交給歹徒，隨後又將第二間房產向銀行貸款980萬元，面交480萬元，以及約定匯款方式，匯款500萬元至歹徒指定帳戶。

之後，邱婦丈夫驚覺老婆為貸款所苦，詢問下始知遭詐，趕緊向警方報案，但因本金與利息無力償還，房產仍慘遭查封。

此外，台南市一名66歲蔡姓男子，去年11月間接獲假冒偵查隊長來電告知，稱其身分遭冒用領取保險金，該款項已遭購買黃金，為證明清白，需以黃金預供擔保，蔡男隨後購買5次黃金，共達3公斤（市價超過500萬元），並依指示先後於巷口或橋下面交，直至家人接獲銀行來電關心時，其經詢問之下，受騙才曝光。

刑事局表示，統計近兩年的假檢警案件有增加趨勢，且財損總金額均逾億元以上，經分析最多被害年齡區間為66到68歲，較以往平均65歲上升，顯示高齡族群一直為歹徒下手目標，且每年農曆年前1至2個月為最高峰，需多小心。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法