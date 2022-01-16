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    上交大筆詐騙款後被逮 車手仍得全賠80萬元

    基隆地院近日審結，認定廖婦求償有據，判處陳男須賠償全部損失80萬元。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，認定廖婦求償有據，判處陳男須賠償全部損失80萬元。（記者吳昇儒攝）

    2022/01/16 14:44

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕當車手賺小利，若被逮小心得賠全額！男子陳樹德去年7月間，加入鄭姓男子的詐騙集團，擔任取款車手，並配合集團成員取走廖姓老婦人80萬元積蓄，由陳男從中抽去微利後，將大筆贓款交給上游。陳男被逮後，老婦人對他提告求償損失金額。基隆地院近日審結，認定廖婦求償有據，判處陳男須賠償全部損失80萬元。

    檢警調查，陳男加入鄭男等人的詐騙集團後，負責持人頭帳戶前往ATM等處，提領被害人的現金，分批提領後，再交給上游，並依約定比例抽取微薄的跑腿費。

    前年8月3日前某日，陳男所屬的詐騙集團，對廖姓老婦人施以詐術，使其陷於錯誤，多次匯款到詐團指定的帳戶內；陳男則透過通訊軟體接收上游指示，3日內將款項分批提出，轉交給上游鄭男，再交給幕後首腦。

    陳男被警方逮捕後，承認犯行，警詢後，被依涉犯詐欺罪嫌移送基隆地檢署偵辦；檢察官偵訊後，依法將陳男起訴。

    法官審理時，陳男卻改口，否認詐騙犯行，佯稱當初是以為要確認釣蝦場遊戲機機台客戶儲值的帳戶有無入帳，才會提領帳戶內的款項轉交給上游廠商，不知道交付的對象是詐騙集團成員，自己也是被害人，且目前正在服刑沒有能力歸還廖婦損失，向法官聲明駁回原告之訴。

    法官認為，陳男於刑事部份因觸犯三人以上共同詐欺取財罪被判處1年3月屬實，並於偵查至審判階段均坦承犯行，檢警也有查扣到陳男與上游的對話記錄與截圖照片，互核相符。所以被告所稱是要確認帳戶有無入帳，則為辯解之詞，並不可取。

    此外，陳男與詐欺集團成員共同觸犯詐欺取財，應對於全部所發生結果，連帶負損害賠償責任。刑事部份，陳男為加重詐欺取財罪共同正犯，已被判刑；民事部份就應被害人所損失金額進行賠償。法官審理後認定廖婦於法求償有據，核無不合，應予准許。

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