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    首頁　>　社會

    打火添利器 金門首見單艙雙排座式消防車

    消防署長蕭煥章（左）代表將車鑰匙交給金門縣長楊鎮浯（中）與金門消防局長王世祿（右）。（記者吳正庭攝）

    消防署長蕭煥章（左）代表將車鑰匙交給金門縣長楊鎮浯（中）與金門消防局長王世祿（右）。（記者吳正庭攝）

    2021/11/17 18:27

    〔記者吳正庭／金門報導〕內政部斥資688萬4000元補助金門汰換車齡達20年的消防車，消防署長蕭煥章今天跨海金門主持交車儀式指出，這是金門第1輛單艙雙排座式消防車，座艙及底盤為國外原裝進口，大幅提升出勤安全及搶救效能，也能使同車人出勤途中完成任務分配與溝通，是新時代消防作戰不可或缺的一大利器。

    金門縣消防局表示，內政部消防署訂定「汰換老舊消防車輛3年中程計畫」補助各縣市汰換消防車輛。金門縣長期都有規劃汰換老舊消防車輛之機制，經內政部評估，金門縣符合獎勵機制，同意全額補助水箱消防車1輛。

    交車儀式於縣消防局金寧分隊前廣場舉行，消防署長蕭煥章代表將車鑰匙交給縣長楊鎮浯。這座單艙雙排座式消防車，光是車頭位置就可乘坐6名消防人員，所有座位均經過安全檢測。

    楊鎮浯說，再一次感謝消防弟兄這兩年武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻時刻的辛苦；他說，只有把後勤做好，前線才能義無反顧往前衝，會全力協助維護消防弟兄的權益。蕭煥章說，在縣長相挺下，縣消防局的人力會陸續到位，例如今年有17位，都會在人力培訓區塊盡快補到，今年如果來不及，明年，最慢後年。

    金門第一輛單艙雙排座式消防車進駐，光是車頭就可坐六人，縣消防局長王世祿坐駕駛座，「載著」消防署長蕭煥章（右二）、縣長楊鎮浯（右一）。（記者吳正庭攝）

    金門第一輛單艙雙排座式消防車進駐，光是車頭就可坐六人，縣消防局長王世祿坐駕駛座，「載著」消防署長蕭煥章（右二）、縣長楊鎮浯（右一）。（記者吳正庭攝）

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