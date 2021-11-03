斜槓打火護家園！南化關山里農用小貨車 變身「機動消防車」

台南關山里居民讓農用小貨車變身機動的消防車，就近救火。（台南市消防局提供）

2021/11/03 21:54

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市南化區關山里位處偏遠山區，若發生火警，最近的消防隊趕往，路程要1小時，台南市消防局第二大隊結合當地居民，將農用小貨車變身機動的水庫、水箱車，緊急狀況時，可就近先行搶災，阻止擴大延燒，儘速確保生命財產安全，今天正式成軍。

今年7月下旬，南化關山里內發生民宅火警，南化、楠西、玉井、左鎮、麻豆等消防分隊共14車緊急趕往，所幸現場為空屋，僅堆放雜物，未造成傷亡，但這也燒出了偏遠山區救災的隱憂，第二大隊積極研討改善之道。

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第二大隊長丁春能說，離關山里最近的南化分隊，車程將近一個小時、救災人員無法早期到達搶救，建立在地居民的聯防機制，相對重要。

南化消防分隊積極與在地住戶研議策進作為，發現居民大多務農，家戶多備有載運灌溉、噴藥等約1噸用水的四輪驅動小貨車，應可就近運用。

整合之後，在打火弟兄抵達之前，當地居民可自主集結25輛小貨車，合計載水量等於2部水庫車或8部水箱車，如同一個移動消防分隊進駐關山里。

車上再輔以噴藥用小泵浦加壓水源，可撲救初期小火，有機會減緩擴大或延燒，保障里民的財產安全。

丁春能指出，山區偏遠，且消防水源密度不高，地勢蜿蜒崎嶇，火警時，除了無法第一時間趕抵，大型救災車輛也難以深入，居民的自主動員可解燃眉之急。

第二大隊、南化分隊與關山里長謝國男、在地居民密切討論合作，導入防火管理的編組概念，新創自救隊的集結機制，造冊車輛人員 ，以利緊急行動。

關山里居民讓農用用小貨車變身機動的消防車，就近救火。（台南市消防局提供）

關山里農用小貨車變身機動消防車。（台南市消防局提供）

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