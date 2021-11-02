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    平交道柵欄只有6秒……消防車值勤途中遭襲、再接9萬罰單

    廖姓消防隊員事後收到強行闖越平交道罰單。（記者吳昇儒翻攝）

    廖姓消防隊員事後收到強行闖越平交道罰單。（記者吳昇儒翻攝）

    2021/11/02 12:42

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市消防局廖姓隊員上個月2日駕駛消防車執行公務時，行經暖暖街上的平交道，柵欄打開不到6秒竟再次放下，導致車身長達7米8的車輛後方遭柵欄擊中。廖員隨即下車，將斷掉的柵欄交給現場站務人員，並留下聯絡方式。事後，分隊竟收到強行闖越平交道罰單，罰緩9萬元。分隊主管指出，已協助隊員申訴，維護同仁權益。

    據悉，在暖暖消防分隊任職的廖姓隊員案發當天正在處理廳舍搬遷勤務，負責將救災車輛開到新分隊停放，但10時30分路過暖暖街的平交道時，見柵欄升起，前方車輛也在移動，趕緊通過平交道；未料，柵欄升起不到6秒鐘，又再次放下；廖員駕車通過時，柵欄卻砸在車尾斷裂。

    廖員隨即將車停放在安全處，回頭將斷裂的柵欄撿起，交給現場站務人員，並留下聯絡方式，回分隊後也依規定向上呈報。事後，分隊收到柵欄受損公文，需賠償3500元。

    沒想到隔沒多久，廖員又收到強行闖越平交道罰單，依規定得罰9萬元，並吊扣駕照。

    廖員剛到分隊任職1年半，第一次遇見這樣的狀況，原想付錢了事，先到新北市政府事件裁決所詢問，工作人員一看是駕駛消防車開罰，且正在執行公務，建議他可依規定申訴。廖員聞訊，趕緊返回分隊告知主管此事。

    廖姓隊員剛任職1年半，第一次他到，便以，廖姓隊員趕緊回分隊將告知主管，分隊長曾國憲便協助調閱當時的出勤證明文件，支持隊員申訴。

    資深消防隊員則指出，該輛消防車為消防泡沫水廂車，7米8、寬2米4、高3米3，要駕駛已屬不易，行經狹窄的暖暖街已屬不易，且柵欄從升起到降下的時間才間隔6秒鐘，消防車根本無法整輛通過，希望相關單位能夠調閱監視器詳查。

    資深交通隊員也指出，消防車依照行車紀錄器顯示畫面，消防車在第二次鈴聲響起前，已經在鐵道中間，依規定應讓它直接通過，貿然開罰較有爭議，會建議消防隊員提出申訴。

    廖員行經的平交道為花東線主要幹道，經常有火車通行。（記者吳昇儒翻攝）

    廖員行經的平交道為花東線主要幹道，經常有火車通行。（記者吳昇儒翻攝）

    廖員行經的平交道為花東線主要幹道，經常有火車通行。（記者吳昇儒翻攝）

    廖員行經的平交道為花東線主要幹道，經常有火車通行。（記者吳昇儒翻攝）

    消防車後方遭柵欄打中。（記者吳昇儒翻攝）

    消防車後方遭柵欄打中。（記者吳昇儒翻攝）

    消防車後方遭柵欄打中。（記者吳昇儒翻攝）

    消防車後方遭柵欄打中。（記者吳昇儒翻攝）

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