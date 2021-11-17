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    台南警破LINE直播女荷官簽賭網站 5嫌獲利近百萬元

    南市警六分局員警查獲LINE直播女荷官的線上簽賭網站。（民眾提供）

    南市警六分局員警查獲LINE直播女荷官的線上簽賭網站。（民眾提供）

    2021/11/17 16:50

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警六分局獲報在南區永成路有1處針對外籍人士的網路簽賭站，每週結算後在永康區龍橋街「收水站」做賭資現金交易，警方於16日晚間查緝，持搜索票查獲吳姓負責人等5人與2名失聯移工，起獲筆電、手機、賭資等物證。警方初查該簽賭站設立到被查獲總下注約1500萬元、獲利近百萬元。

    南市警六分局於10月底接獲網路簽賭站情資後，隨即暗中蒐證，彙整資料報請台南地院核發搜索票獲准，於16日晚上8時許，由南市刑大科偵隊協助到永康據點查獲1處收水站、緝獲代理商黎女與鄭男、線上簽賭賭客1名、失聯移工2名、賭資68000元、筆電、手機等物證。

    接著於晚上近10時，警方在南區永成路處所查獲簽賭站吳姓負責人、線上荷官、操盤手各1名及相關線上簽賭工具。有關涉案人都坦承犯行不諱，此直播簽賭網站是以越南三公方式簽賭，由吳、黎、鄭等3人於2021年7月25日起共同經營，吳男負責直播現場的運作，黎及鄭夫妻2人負責收錢，並以每人每週10000元台幣佣金僱用荷官黎氏2名失聯移工，每天晚上7時起至隔日凌晨5時止，經營線上直播簽賭網站供賭客下注賭博。

    警方清查，該簽賭站迄查獲日止總下注金額約1500萬元台幣，實際獲利約近百萬元台幣，警詢後依賭博罪嫌將吳嫌等5人移送台南地檢署偵辦；2名失聯移工移送移民署台南專勤隊處置。後續賭客與直播站處所部分，將持續傳訊釐清、擴大偵辦。

    南警在南區永成路查獲線上簽賭網站。（民眾提供）

    南警在南區永成路查獲線上簽賭網站。（民眾提供）

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