「Sogo…錢櫃聽說有人確診」散佈疫情假訊息被判罰 硬抝「言論自由」

高等法院今依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」的散佈不實訊息罪，判處何姓男子罰金10萬元，可易服勞役100天確定。（資料照）

2021/11/17 16:12

〔記者楊國文／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍相當嚴峻，何姓中年男子去年3月僅從友人處聽說錢櫃SOGO店有人發燒，竟竟圖散佈疫情假訊息，在其多達1156名好友的臉書發文稱「Sogo…錢櫃聽說有人確診」等不實訊息，有人還特地向錢櫃求證，造成不小困擾，何男面對散佈不實訊息，竟辯稱「我有言論自由」；高等法院今依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」的散佈不實訊息罪，判處何罰金10萬元，可易服勞役100天確定。

判決指出，何男明知不得散佈COVID-19疫情的不實訊息，卻在去年3月6日晚間僅聽到江姓友人告知，聽朋友說錢櫃SOGO店有人發燒，竟未加以查證是否確定有人確診COVID-19疫情，隔天晚間在其住處內上網在其臉書發文稱「Sogo ……錢櫃聽說有人確診……好兄弟們盡量避免安全第一」的不實訊息，使多達1156名臉書好友得知其發文內容，並有人持該發文截圖向錢櫃SOGO店求證，已損害錢櫃SOGO店名譽。

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台北地院認定何男故意散佈不實疫青訊息，將他判處罰金30萬元。何男不服，上訴高等法院。

何男庭訊否認犯罪，辯稱有向朋友查證，且他只是為提醒朋友注意，相關發文內容擒於言論自由範疇，並無散播不實訊息的犯意。

高院審理認為，何男從友人獲知的訊息，僅為錢櫃SOGO店「有人發燒」，但他卻自行臆測、演繹為「有人確診」，並且在臉書上發文稱「sogo ……錢櫃 聽說有人確診」的不實訊息，與他所獲知的訊息內容截然不同，明顯是虛構不實疫情訊息，且主觀上確有散播不實訊息的故意，並非受言論自由保護的範圍。

高院也認定，何男散佈疫情的不實訊息雖然人數眾多，但僅限於臉書好友，其危害程度並不嚴重，也未查出他有其他持續散播不實訊息的行為，一審判處罰金30萬元確屬偏重，因此今改判處罰金10萬元，可易服勞役100天，全案確定。

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