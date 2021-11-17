為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「Sogo…錢櫃聽說有人確診」散佈疫情假訊息被判罰 硬抝「言論自由」

    高等法院今依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」的散佈不實訊息罪，判處何姓男子罰金10萬元，可易服勞役100天確定。（資料照）

    高等法院今依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」的散佈不實訊息罪，判處何姓男子罰金10萬元，可易服勞役100天確定。（資料照）

    2021/11/17 16:12

    〔記者楊國文／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍相當嚴峻，何姓中年男子去年3月僅從友人處聽說錢櫃SOGO店有人發燒，竟竟圖散佈疫情假訊息，在其多達1156名好友的臉書發文稱「Sogo…錢櫃聽說有人確診」等不實訊息，有人還特地向錢櫃求證，造成不小困擾，何男面對散佈不實訊息，竟辯稱「我有言論自由」；高等法院今依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」的散佈不實訊息罪，判處何罰金10萬元，可易服勞役100天確定。

    判決指出，何男明知不得散佈COVID-19疫情的不實訊息，卻在去年3月6日晚間僅聽到江姓友人告知，聽朋友說錢櫃SOGO店有人發燒，竟未加以查證是否確定有人確診COVID-19疫情，隔天晚間在其住處內上網在其臉書發文稱「Sogo ……錢櫃聽說有人確診……好兄弟們盡量避免安全第一」的不實訊息，使多達1156名臉書好友得知其發文內容，並有人持該發文截圖向錢櫃SOGO店求證，已損害錢櫃SOGO店名譽。

    台北地院認定何男故意散佈不實疫青訊息，將他判處罰金30萬元。何男不服，上訴高等法院。

    何男庭訊否認犯罪，辯稱有向朋友查證，且他只是為提醒朋友注意，相關發文內容擒於言論自由範疇，並無散播不實訊息的犯意。

    高院審理認為，何男從友人獲知的訊息，僅為錢櫃SOGO店「有人發燒」，但他卻自行臆測、演繹為「有人確診」，並且在臉書上發文稱「sogo ……錢櫃 聽說有人確診」的不實訊息，與他所獲知的訊息內容截然不同，明顯是虛構不實疫情訊息，且主觀上確有散播不實訊息的故意，並非受言論自由保護的範圍。

    高院也認定，何男散佈疫情的不實訊息雖然人數眾多，但僅限於臉書好友，其危害程度並不嚴重，也未查出他有其他持續散播不實訊息的行為，一審判處罰金30萬元確屬偏重，因此今改判處罰金10萬元，可易服勞役100天，全案確定。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    網路散布「假確診數」 台東男子被判緩刑2年
    2021/10/30 13:49

    網路散布「假確診數」 台東男子被判緩刑2年
    傳有人劫走他人健保卡阻打疫苗 指揮中心：假消息！
    2021/09/15 15:20

    傳有人劫走他人健保卡阻打疫苗 指揮中心：假消息！

    青埔A18站第一排 輕鬆入住精華核心
    健康網》保肺戰「疫」！ 醫：想要活就要100％戒菸
    2021/09/14 11:11

    健康網》保肺戰「疫」！ 醫：想要活就要100％戒菸
    2人發文化學兵消毒外食要小心 檢不起訴
    2021/09/13 13:33

    2人發文化學兵消毒外食要小心 檢不起訴

    安南醫院治療靜脈潰瘍引領亞太
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播