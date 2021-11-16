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    首頁　>　社會

    「帶著對妻子思念、記憶離開城中城」 高市府助受災戶第4梯次搬家

    工作人員協助受災戶搬家。（社會局提供）

    工作人員協助受災戶搬家。（社會局提供）

    2021/11/16 15:58

    〔記者方志賢／高雄報導〕高雄城中城大樓大火受災戶陸續搬離，社會局今提供第4梯次搬家服務，有10位受災民眾搬遷，共已協助42戶遷居，住戶周先生在大火中受傷住院，妻子不幸罹難，他表示，大火燒毀了家，但燒不掉他與太太在這裡的生活回憶，希望可以將對妻子思念及記憶帶離城中城，重新開始新的生活。

    周先生是城中城的9樓住戶，突如其來的大火造成他受傷，目前仍在醫院住院治療，妻子則不幸罹難，他們沒有其他家屬，災後社工陪伴他走過加護病房到一般病房的治療，情緒支持外，也協助辦理身分證件、火災證明、確認金融存簿，並協助完成妻子的後事。

    「我想要帶走電視、電鍋及烤箱」，周先生告訴社工希望可回去搬走一些重要物品，但因他尚在住院治療中，且行動不便，無法親自回家整理打包。

    為了完成周先生的願望，社工成為他的腳及眼，先將周先生家中的家電拍照，再到醫院讓他挑選，櫃子裡的衣物及個人用品也透過視訊方式整理打包完成。

    周先說，「這個電鍋及烤箱看起來很舊、很黑，但太太都用電鍋煲湯煮飯，我覺得是太太留給我的」，周先生希望把對妻子思念及記憶帶離城中城，重新開始新的生活。

    社會局表示，已完成4梯次、42戶受災戶搬家，後續視需求協助安排。除了協助受災戶搬家、安置，一對一的社工服務也會持續進行，協助申請租屋依親補助，陪同受災戶找尋租屋處或依親。

    社工透過視訊方式幫受災戶整理打包完成。（社會局提供）

    社工透過視訊方式幫受災戶整理打包完成。（社會局提供）

    社工透過視訊方式幫受災戶整理打包完成。（社會局提供）

    社工透過視訊方式幫受災戶整理打包完成。（社會局提供）

    工作人員協助受災戶搬家。（社會局提供）

    工作人員協助受災戶搬家。（社會局提供）

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