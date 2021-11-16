太緊張？醉男硬闖「除暴」站 撞傷警員再波及小黃

騎機車鍾男衝過路檢點。（記者許國楨翻攝）

2021/11/16 15:22

〔記者許國楨／台中報導〕穩定治安狀況，台中市警局最近強力實施「除暴安民專案」，一名工人今凌晨騎車途中見前方「除暴」路檢站，疑因酒後騎車心虛加上太緊張竟硬闖過去，先是撞傷一名警員接著「犁田」連人帶車倒地，再波及一輛臨停路旁的小黃，經酒測雖未超標，但訊後仍依妨害公務等罪嫌送辦。

「海神惡煞」案引發社會譁然，為儘快穩定並淨化治安狀況，台中市警局上週開始執行「除暴安民專案」，針對易危害治安場所實施密集性擴大臨檢勤務，輔以路檢方式，強力約制防範可能衍生的衝突事件，期藉此徹底壓制不法分子囂張行徑。

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今天凌晨1時許，第六分局在西屯區七期重劃區內的市政北六路、河南路口執行封閉式路檢勤務，31歲的鍾姓男子騎車行經見前方的「除暴」路檢站時，疑因酒後騎車心虛，加上四周無路可逃，唯恐被攔下酒測吃官司，只得硬著頭皮闖過，員警立即手持指揮棒示意停車，但鍾男拒不減速衝過。

此時在後方警戒的楊姓警員見狀，也上前示意鍾男停車仍不減速，鍾男進而撞上楊員後連人帶車倒地，機車又波及路旁的臨停計程車，造成楊員左手擦傷，計程車左車殼車損，鍾男經實施酒測酒測值逾0.15毫克，雖未超過0.25毫克，但因已酒後騎車肇事，訊後全案依妨害公務、傷害及公共危險等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方強調，為了穩定台中治安，已經成立除暴安民專案，自本月11日起已經連續執行5天，就是為了讓民眾感受警方強力打擊犯罪掃蕩的決心，建立市民對治安的信心。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

鍾男撞上楊員後連人帶車倒地。（記者許國楨翻攝）

鍾男撞上楊員後連人帶車倒地。（記者許國楨翻攝）

鍾男被依妨害公務等罪嫌送辦。（記者許國楨翻攝）

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