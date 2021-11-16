被爆摩鐵硬上女粉絲「村長」詹江村怒告記者 檢：媒體公評不起訴

媒體去年報導「桃園市議員詹江村遭爆硬上女粉絲」，文中還披露詹臀部有胎記等細節，詹為此對陳姓撰稿記者與劉姓撰述加重誹謗罪。桃園地檢署調查後認為，詹身為民代被指逾越正常男女關係應屬「可受公評」之事，媒體發揮第四權監督是言論自由，偵結將陳、劉以不起訴處分。（資料照）

2021/11/16 15:14

〔記者余瑞仁／桃園報導〕周刊王去年報導「桃園市議員詹江村遭爆硬上女粉絲」，文中還披露詹臀部有胎記等細節，詹為此對陳姓撰稿記者與劉姓撰述加重誹謗罪。桃園地檢署調查認為，陳姓記者向女粉絲求證，有受訪對話錄音與汽車旅館發票等，而詹身為民代，被指逾越正常男女關係應屬「可受公評」之事，媒體發揮第四權監督是言論自由，偵結將陳、劉以不起訴處分。

有「村長」之稱的詹江村提告指稱，周刊王於去年10月21日的「一周一爆」單元報導未經查證文章，在封面以「時速百里衝摩鐵 桃市議員詹江村遭爆硬上女粉絲」，還虛擬繪製圖片對他造成侮辱貶損，控告週刊陳姓記者、劉姓資深撰述加重誹謗罪。

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檢察官調查時，陳姓記者否認誹謗，指稱女粉絲受訪時拿出汽旅發票、會員卡及就醫紀錄，女方更明確指出詹江村身體私密處具體特徵，也提供對話紀錄，認為相當可信而據以報導，且他報導前也向詹查證詢問有無性侵女粉絲，詹否認性侵、表示曾一起吃飯；劉姓撰述則稱該報導並非他所撰寫。

檢方認為，詹為民意代表對社會有影響力，較一般人更具有媒體近用權，其與女粉絲互動如遭指訴逾越正常交往範疇，難謂和公益無關，本應預期或承受外界更多關注或意見評論，應屬「可受公評」之事。此案陳姓記者經過查證，對可受公評之事為適當評論，就算文章稍嫌聳動、誇張，但目的是為喚起民眾注意，發揮媒體「第四權」，以達監督政治人物，為言論自由的合理行使，偵結將陳、劉以不起訴處分。

而此案女粉絲也對詹提告性侵，經新北地檢署調查認為僅女子單一指述，無其他證據佐證詹江村有強制性交犯行，今年7月16日對詹予不起訴處分。

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