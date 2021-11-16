涉竊取頎邦營業秘密 上市公司易華電被雄檢起訴

易華電董事長黃嘉能。（資料照）

2021/11/16 13:05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕2013年5月，上櫃公司頎邦科技（6147）併購欣寶電腦，時任欣寶總經理的李宛霞、副總經理黃梅雪等高階主管因不願遭併購，竟帶著價值5.5億的技術機密資料跳槽到競爭對手IC基板廠易華電（6552），李宛霞等10人被依違反營業秘密法及背信等罪嫌起訴，目前案件仍在法院審理中；而易華電原本躲過刑責，但頎郝不服聲請再議，雄檢續查後依營業秘密法再將易華電起訴。

檢方指出，頎邦與易華都是國內面板驅動晶片捲帶式封裝材料薄膜覆晶載板（簡稱COF）的廠商，兩家公司生產COF的技術相異，彼此為競爭關係。原欣寶電腦總經理李宛霞副總經理黃梅雪等高階主管於2013年5月得知頎邦將併購欣寶，且併購後，李女將被解除總經理職位改聘顧問職，她們不滿主導權旁落，決定「帶槍投靠」易華電。

請繼續往下閱讀...

李女被控於2013年6月時，從欣寶電腦內部資料伺服器下載最新研發的「Fine Pitch Enhanced NewEtching」製程，以及耗鉅資逾新臺幣5億5千萬元向日本取得的「MCS蝕刻技術」等營業秘密，攜往易華電任職並使用。

李女同時挖角當時尚在頎邦任職並熟知及握有相關蝕刻製程營業秘密的業務部陳姓部經理、研發工程部夏姓部經理、研發工程部蔡姓專案經理、製程工程部林姓部經理、製程工程部製程一課楊姓經理、封測企劃三部劉姓部經理、設計工程部蔡姓部經理與製程工程部施姓專業經理等關鍵技術團隊成員至易華電擔任要職；陳等人離職前，也從廠內部資料伺服器下載公司相關機密文件，帶往新公司使用。

檢方2019年8月起訴依違反營業秘密法及背信等李宛霞等10人，但沒有起訴易華電，頎邦不服聲請再議，雄檢續查後，認定李女等人在易華電公司內部公用電腦建立資料夾，可隨時存取頎邦的機密文件，易華電對於員工的犯罪行為，既未事前防免，事後也沒有稽核阻止，難認已盡力防止犯罪，因此偵結後將易華電起訴。

此外，雄檢另查出曾在頎邦擔任產品部經理的蕭姓男子，將解決COF產品壓痕不良問題的檢驗分析報告，在2015、2016年時將報告電郵給易華電子的員工，讓易華電子的員工也能透過這份報告解決產品良率，雄檢偵結後將蕭男依違反營業秘密法、背信罪起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法