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    11/15 今彩539頭獎開出3注！獎落新北、台北、桃園

    雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    2021/11/15 22:19

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月15日）開獎的第110000273期今彩539頭獎開出3注，由新北市新莊區裕民街52號「中榮投注站」、台北市北投區東華街二段180-2號「三億投注站」、桃園市楊梅區新榮里新榮路61號1樓「馬上中彩券行」開出；第110000091期威力彩、第110000273期雙贏彩，頭獎均摃龜。

    第110000091期威力彩中獎號碼為「第一區：06、09、19、21、29、32，第二區：08」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共3注中獎，每注可得15萬元；肆獎共35注中獎，每注可得2萬元；伍獎共183注中獎，每注可得4000元；陸獎共1367注中獎，每注可得800元；柒獎共2547注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3677注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬7862注中獎，每注可得100元；普獎共3萬1298注中獎，每注可得100元。

    第110000091期38樂合彩中獎號碼為「06、09、19、21、29、32」，五合摃龜；四合共3注中獎，每注可得6萬7500元；三合共127注中獎，每注可得5750元；二合共1280注中獎，每注可得750元。

    第110000273期雙贏彩中獎號碼為「01、06、09、10、12、13、14、16、17、18、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共126注中獎，每注可得500元；肆獎共1480注中獎，每注可得100元。

    第110000273期今彩539中獎號碼為「02、20、25、32、35」，頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共232注中獎，每注可得2萬元；參獎共7297注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬3193注中獎，每注可得50元。

    第110000273期39樂合彩中獎號碼為「02、20、25、32、35」，四合共9注中獎，每注可得21萬2500元；三合共315注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8874注中獎，每注可得1125元。

    第110000273期3星彩中獎號碼為「918」，正彩共43注中獎，每注可得1萬2500元。

    第110000273期4星彩中獎號碼為「1306」，正彩共6注中獎，可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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