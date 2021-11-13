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    「塞車會有警察到」 金山路況監控利器上路

    新北市警局金山分局在易塞車路段增設路口交通影像顯示器，並連接到各派出所，警方透過遠端監看各路口路況畫面，只要發現塞車，馬上就會趕到現場疏導車流。 （記者林嘉東翻攝）

    新北市警局金山分局在易塞車路段增設路口交通影像顯示器，並連接到各派出所，警方透過遠端監看各路口路況畫面，只要發現塞車，馬上就會趕到現場疏導車流。 （記者林嘉東翻攝）

    2021/11/13 17:15

    〔記者林嘉東／新北報導〕萬里蟹季節期間，大量車潮湧進台2線及台2甲線。新北市警局金山警分局為了紓解車流，在易塞車路段增設路口交通影像顯示器，並連接到各派出所，警方透過遠端監看路況畫面，只要發現塞車，馬上就會趕到現場疏導車流。

    新北市野柳地質公園、金山老街風景名勝多，假日遊客如織，即日起至11月，長達3個月的萬里蟹季期間，吸引饕客前來萬里區龜吼漁港及石門富基漁港嘗鮮，大量車潮湧進台2線濱海公路及台2甲線陽金公路。

    為疏導壅塞路段車流，金山警分局除在轄區重點路口實施彈性總量管制紓解車流外，針對轄區重點路段如台2線及台2甲線假日塞車的問題，在路口建置交通影像顯示器，掌控轄區人、車潮壅塞狀況，盼藉此達到「塞車警察會知道；塞車會有警察到」的目標。

    分局長林詮峰表示，路口交通影像顯示器建置好後，會另在分局勤務指揮中心、各分駐派出所、交通分隊值班台旁設置即時影像螢幕，由值班員警隨時監看。

    林詮峰說，路口交通影像顯示系統已順利裝設並測試完成，接下來11月份即將登場的萬金石馬拉松，活動範圍自萬里區至石門區長達20餘公里，將大大發揮其維護交通安全與順暢的功效。

    新北市警局金山分局在易塞車路段增設路口交通影像顯示器，並連接到各派出所，警方透過遠端監看各路口路況畫面，只要發現塞車，馬上就會趕到現場疏導車流。 （記者林嘉東翻攝）

    新北市警局金山分局在易塞車路段增設路口交通影像顯示器，並連接到各派出所，警方透過遠端監看各路口路況畫面，只要發現塞車，馬上就會趕到現場疏導車流。 （記者林嘉東翻攝）

    新北市警局金山分局在易塞車路段增設路口交通影像顯示器，並連接到各派出所，警方透過遠端監看各路口路況畫面，只要發現塞車，馬上就會趕到現場疏導車流。 （記者林嘉東翻攝）

    新北市警局金山分局在易塞車路段增設路口交通影像顯示器，並連接到各派出所，警方透過遠端監看各路口路況畫面，只要發現塞車，馬上就會趕到現場疏導車流。 （記者林嘉東翻攝）

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