遭恐嚇信死亡警告！于北辰：衝著我來 不要針對家人

前國民黨黃國園黨部主委、退役少將于北辰收到恐嚇信，他說，有事情衝著他來，不要針對他的家人。（資料照）

2021/11/12 22:44

〔記者謝武雄／桃園報導〕前國民黨黃國園黨部主委、退役少將于北辰收到署名「中華民族復興鋤奸隊台北分隊」的恐嚇信，揚言「從今天起你的家人，會一個一個死去，我可不是跟你開玩笑」。于北辰今天受訪說，他是中華民國軍人，「仰不愧於天、俯不怍於人」，已完成法律程序，向警方報案，他說，他和家人不會搬家，也希望有事情衝著他來，不要針對他的家人。

于北辰說，他在很多公開節目批評中國共產黨、解放軍，這樣竟然還遭到恐嚇，這個國家還有沒有公理？他很懷疑，那些恐嚇他的人不是「中國同路人」、就是「中共潛伏台灣份子」，他沒有做虧心事，也不會害怕。

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他說，他在15歲從軍，是反共先驅，曾經在第一線打仗、解救台海危機，當時部隊教育都是「國共不兩立」，如今看到以前的長官跑到對岸打小白球、把酒言歡，讓昔日的國軍同袍部屬情何以堪？尤其是聽到這些老長官說，「領空不是我們的」、「中國飛機不算擾台」，更讓這些部屬聽不下去。

于北辰無奈地說，大家都很希望，台灣能有良性的兩黨競爭，而國民黨最大的目標也是重返執政，但重返執政的前提以台灣2300萬人為依歸，如今國民黨內有一些人拿著「中國」或「台商」的好處，和「中國」眉來眼去，這樣的國民黨如何重返執政，他軍中同袍都很認同他的看法，他和黨內一些清流看不過去，才會公開批評。

于北辰也請黨內這些和「中國」眉來眼去的將軍，拿到對岸資金或台商資助特定人士離開國民黨，國民黨只需要「心繫台灣」的清流，只有這樣台灣才有良性的兩黨競爭。

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