為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    遭恐嚇信死亡警告！于北辰：衝著我來 不要針對家人

    前國民黨黃國園黨部主委、退役少將于北辰收到恐嚇信，他說，有事情衝著他來，不要針對他的家人。（資料照）

    前國民黨黃國園黨部主委、退役少將于北辰收到恐嚇信，他說，有事情衝著他來，不要針對他的家人。（資料照）

    2021/11/12 22:44

    〔記者謝武雄／桃園報導〕前國民黨黃國園黨部主委、退役少將于北辰收到署名「中華民族復興鋤奸隊台北分隊」的恐嚇信，揚言「從今天起你的家人，會一個一個死去，我可不是跟你開玩笑」。于北辰今天受訪說，他是中華民國軍人，「仰不愧於天、俯不怍於人」，已完成法律程序，向警方報案，他說，他和家人不會搬家，也希望有事情衝著他來，不要針對他的家人。

    于北辰說，他在很多公開節目批評中國共產黨、解放軍，這樣竟然還遭到恐嚇，這個國家還有沒有公理？他很懷疑，那些恐嚇他的人不是「中國同路人」、就是「中共潛伏台灣份子」，他沒有做虧心事，也不會害怕。

    他說，他在15歲從軍，是反共先驅，曾經在第一線打仗、解救台海危機，當時部隊教育都是「國共不兩立」，如今看到以前的長官跑到對岸打小白球、把酒言歡，讓昔日的國軍同袍部屬情何以堪？尤其是聽到這些老長官說，「領空不是我們的」、「中國飛機不算擾台」，更讓這些部屬聽不下去。

    于北辰無奈地說，大家都很希望，台灣能有良性的兩黨競爭，而國民黨最大的目標也是重返執政，但重返執政的前提以台灣2300萬人為依歸，如今國民黨內有一些人拿著「中國」或「台商」的好處，和「中國」眉來眼去，這樣的國民黨如何重返執政，他軍中同袍都很認同他的看法，他和黨內一些清流看不過去，才會公開批評。

    于北辰也請黨內這些和「中國」眉來眼去的將軍，拿到對岸資金或台商資助特定人士離開國民黨，國民黨只需要「心繫台灣」的清流，只有這樣台灣才有良性的兩黨競爭。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    PO文嗆藝人白冰冰「納命來」女網友恐嚇被判刑
    2021/10/29 11:00

    PO文嗆藝人白冰冰「納命來」女網友恐嚇被判刑
    韓粉嗆「帶迫擊砲轟掉立院」 法官認定「同溫層練肖話」判無罪
    2021/10/29 08:21

    韓粉嗆「帶迫擊砲轟掉立院」 法官認定「同溫層練肖話」判無罪

    女女版《倩女幽魂》電影規格拍廣告
    習近平稱共產黨是「孫中山繼承者」 退將于北辰提5點狠打臉
    2021/10/12 20:31

    習近平稱共產黨是「孫中山繼承者」 退將于北辰提5點狠打臉
    「匪諜就在身邊」！反共變舔共 于北辰粉專轟：終於懂了
    2021/10/04 21:22

    「匪諜就在身邊」！反共變舔共 于北辰粉專轟：終於懂了

    到自由五倍券專區 看新聞抽林口亞昕喜來登住宿券
    從不怕「武統被清算」！于北辰回擊楊寶楨：留給弱者去擔憂吧
    2021/10/03 19:36

    從不怕「武統被清算」！于北辰回擊楊寶楨：留給弱者去擔憂吧
    寄信恐嚇總統、名嘴威脅下毒放炸彈 自媒體社長收押
    2020/03/27 21:53

    寄信恐嚇總統、名嘴威脅下毒放炸彈 自媒體社長收押
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播