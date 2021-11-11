花蓮彩券行暗藏地下簽賭站五倍券也收 受害家庭寫信向警檢舉才曝光

花蓮縣一間合法彩券行內暗藏小賭場，有民眾看到家裡母親沈迷賭博寫信向花蓮縣警察局檢舉，警方獲報後前往查緝，這家賭場連五倍券都收。（花蓮縣警察局提供）

2021/11/11 16:47

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣一間合法彩券行內暗藏小賭場，有民眾不滿家裡母親沈迷賭博，寫信向花蓮縣警察局檢舉，警方獲報後前往查緝，今天一舉破獲地下簽賭站，現場查獲賭資十萬多元，警方發現賭場連五倍券都可接受。

花蓮縣警察局刑警大隊指出，接獲民眾匿名檢舉信函，指述家中長輩沉迷於彩券地下簽賭，致使家庭幾欲破裂，偵辦人員經多日埋伏蒐證，發現簽賭站表面以經營正當彩券行為掩護，實則從事地下簽賭，且下注賭客可以用五倍券支付賭資。

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警方指出，地下簽賭站主要投注的標包括今彩539、大樂透、香港六合彩等， 台灣彩券今彩合法是一注50元，中兩個號碼彩金50元，但私設的地下賭盤，一注85元，但中兩個號碼就給予高達5300元 ，賭客獲利提升60倍，很多愛玩的熟客被吸引改賭地下賭盤。

寫給警方的檢舉信指出，家中母親整天沉迷地下簽賭，白天不工作都窩在賭場賭博，愈賭愈大，賭到家中經濟困難，連小朋友基本的生活都出問題，勸也勸不聽，父母天天吵架家庭關係幾乎破裂。

警察局長蔡丁賢說，不少家庭因沉迷賭博而家破人亡，接獲民眾寫信求救，指示刑事警察大隊務必全力偵辦。

警方在現場查扣現金新臺幣10萬5878元，還有五倍券6張面額合計2300元的賭資，以及下注簽單、電腦、打印機、點鈔機、帳簿等證物，訊後把劉姓負責人以及彩券行的兩名員工依賭博罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

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