到彩券行買口罩？還有人跑來要雨衣、安全帽 店員快抓狂

一名彩券行員工發文分享自己碰過的奇怪客人。圖為一家彩券行掛出標語提醒民眾戴口罩，示意圖，圖中人事物均與本文無關。（資料照，記者廖振輝攝）

2021/11/10 14:45

〔即時新聞／綜合報導〕你會去彩券行買什麼？一名彩券行員工白眼快翻到後腦勺，表示自武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情以來，有不少路人跑進來問「小姐，妳們有賣口罩嗎」，更有甚者，跟她要紅包袋跟安全帽，讓她傻爆眼，而同行也跑出來留言，表示她的微妙遭遇並非個案。

原PO在「爆怨2公社」表示，疫情開始之後，陸續不少人跑進來問她有沒有賣口罩，儘管問題令人瞠目，但原PO相當具服務業精神，向對方說明前面藥局有賣口罩，竟然還被回「是喔！原來藥局有賣喔？」害她哭笑不得，表示如果藥局沒賣口罩，那又是誰告訴對方彩券行有賣口罩？

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疫情至今仍侵擾全球，而原PO的遭遇也「進化」了，「附近的居民直接進來就是：小姐，我忘記戴口罩了，給我一個！」、「小姐，我口罩繩斷了，妳拿一個口罩給我！」這下連謝謝也不說，態度理所當然。還有人跑來要紅包袋，或問「小姐，妳有多的雨衣嗎？給我一個」、「小姐，妳有多的安全帽嗎」，「還有來這邊洗頭、談保險、做家政的」。

原PO快崩潰，直呼「是不是也要準備柴米油鹽醬醋茶等你們來借啊？」引起同行共鳴，有其他彩券行員工表示感同身受，「有些客人進來就會變低級跟弱智，而且還會把店員當成他們的管轄範圍，超愛批評兼指教，旁邊明明就有7-11，結果都把我們店當免費的7-11在用，真的是無言」、「真的，同是彩券行，有些人進來真的突然以為自己在五金行上班」。

而其他網友則幽默回應「妳業務風水太好」、「請問一下收銀機裡的錢可以借我嗎」、「把彩券行當成五金百貨的概念」、「你們是全能彩券行嗎」，原PO還幽默回應，「現在大概台詞要改了！全家就是彩券行，彩券行就是你家」。

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