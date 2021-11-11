單親媽殺死兩子女！出庭痛哭自稱「99分媽媽」 死刑改判無期徒刑

高院認為吳女有悔意、教化可能，今逆轉改判無期徒刑，還可上訴。（資料照）

2021/11/11 10:50

〔記者楊國文／台北報導〕31歲吳姓女子因撫養小孩生活壓力大，去年2月涉嫌在旅館內殺害7歲女兒及6歲兒子，再傳訊給前夫「我走了，我去陪孩子們了，不然他們黃泉路上會孤單」，隨即輕生卻獲救，新北地院認定她罪嫌重大，「不判死刑有違天理」，判她死刑；吳女在高等法院審理數度聲淚俱下，堅稱愛兒子、女兒，「我敢說是99分的媽媽」，案發後已深刻反省，請從輕量刑，高院認為她有悔意、教化可能，今逆轉改判無期徒刑，還可上訴。在押的吳女未聆判。

吳女與40歲陳姓前夫離婚後，在外租屋獨自扶養小姊弟，前夫會定期探訪，吳女曾從事直播網拍、美容業等工作，因獨力撫養小姊弟，前夫又未定期給她撫養小孩費用，經濟發生困難，又與家人起爭執，曾萌生輕生念頭，萌生殺害子女意圖。

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檢警調查，去年2月13日晚間6時許，吳女載小姊弟到旅館投宿，卻試圖殺害子女，2童極力掙扎，吳女才停手；2天後，吳女又殺害2童，傳訊通知前夫後輕生。

前夫趕往旅館，赫見3人仰躺床上，小姊弟明顯死亡，遺體冰冷僵硬，吳女意識模糊，搶救後撿回一命；檢方偵辦時，吳女坦承犯行，她的律師則替吳女聲請依刑法第19條精神鑑定，欲證明吳女案發時精神狀況有問題。

一審依精神鑑定結果，認為吳女下手時，並無精神耗弱或喪失等情形，重判她死刑。全案上訴高法院審理。

吳女在高院辯稱，她對自己犯行非常後悔，她非常愛小孩，「幾乎每天夢到小孩向我撒嬌，叫我『媽媽』，並說妳要加油，不可以有尋死念頭」，小孩出生至今的7年來，無論生活多麼辛苦，從來不會讓小孩挨餓。

吳女埋怨在法庭的前夫說，前夫有時給她錢，有時未按期給，「小孩是大家共有的，不是嗎？」有時候前夫卻用她的名義向老闆借錢，「（前夫）為何不盡爸爸微薄的責任？」她強調，小孩出生到案發的7年來，她是盡心盡力撫養2小孩，「我敢說自己雖然不是100分的媽媽，也一定是99分的媽媽」、「從來不認為小孩是累贅」、「我無論多辛苦，寧願餓自己，也不會讓小孩挨願」。

吳女也說，案發當天她服用10多顆安眠藥、及抗憂鬱藥，加起來約2、30顆的藥，加上喝酒，頭腦昏昏沈沈，請求從輕量刑，前夫均表示沒意見。

吳女的律師主張，吳女承認犯行，願接受法律制裁，但是一審判死刑的結果，判刑太重了，吳女案發前1、2年即有憂鬱症情形，智力為76，屬邊緣程度，吳女是很愛小孩的媽媽，因長期照顧小孩，生活壓力大，在服完藥後，一時想不開犯下大錯，請求從輕量刑。此外，鑑定報告未確實針對吳女身心狀況、心理衡鑑、復歸社會等考量進行鑑定，與吳女實際狀況有出入。

高檢署指出，鑑定吳女精神狀況的團隊分工精細，有醫師、心理師、社工師、諮商師等成員，共進行4次心理衡建，並訪談很多人，並非吳女律師所稱沒有社工師成員，鑑定結果認為吳女犯案時並無精神耗弱或喪失，吳女應盡照顧、保護小孩義務，卻反而殺害自己2名小孩，是否應維持一審判決死刑，尊重高院判決。

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