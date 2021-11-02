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    首頁　>　社會

    躁男打1999揚言「買汽油衝台北市政府」 警帶回涉案男

    有男子揚言要帶汽油衝去台北市政府（見圖），轄區信義分局獲報積極追查中。（資料照）

    有男子揚言要帶汽油衝去台北市政府（見圖），轄區信義分局獲報積極追查中。（資料照）

    2021/11/02 12:53

    〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市1999市民服務專線今天凌晨接獲一名男子來電，情緒激動，揚言要買汽油衝去市政府輕生，轄區信義分局及市府駐警隊不敢不意，已派員加強警戒，並根據來電，鎖定一名住在中山區的24歲馮姓男子，並派員多方查訪，今天中午12時許，警方已將馮男帶回分局偵詢，目前釐清案情及動機。

    據了解，該男是在凌晨3時12分去電1999，表示因在中山區與人發生糾紛，但轄區中山警方不處理，認為警方不公，電話中越講情緒愈激動，隨即揚言「待會要去市政府自殺」，信義分局偵查隊獲報，立刻前往1999話務中心調閱通話紀錄，鎖定來電男子身分；警方表示將全面加強府區內安全維護。

    信義分局經調閱通聯紀錄，已確認馮姓民眾身分（86年次），偵查隊員警於12時20分已將馮民帶返分局偵詢。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    轄區信義分局獲報積極追查中。（記者姚岳宏攝）

    轄區信義分局獲報積極追查中。（記者姚岳宏攝）

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