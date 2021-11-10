新北檢首度囑託拍賣偵查中扣押汽車 二手BMW價高者得

新北地檢署首度囑託行政執行署新北分署拍賣偵查中扣押車輛，即BMW435I車輛1部。（新北分署提供）

2021/11/10 17:25

〔記者王定傳／新北報導〕新北地檢署首度囑託行政執行署新北分署拍賣偵查中扣押車輛，即BMW 435I車輛1部；新北分署定於今年11月15日上午10時，以喊價方式進行拍賣，這次拍賣定有底價，無須預繳保證金，但底價不公開，由出價達到底價，且最高價者得標。

新北分署指出，這次拍賣的BMW汽車，其型號為435IGRAN COUPE，車身黑色，2016年4月出廠，排氣量2979CC，HID頭燈，儀表板顯示行駛6萬7446公里。

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新北分署指出，新北檢檢察官在偵辦一起違反組織犯罪條例等刑事案件時，將被告以犯罪所得所購入的汽車予以扣押，並首度依刑事訴訟法、檢察機關辦理刑事案件偵查中扣押物變價應行注意事項，及檢察機關與行政執行機關囑託業務聯繫要點等規定，囑託新北分署以拍賣方式變價。

新北分署指出，據被告表示，該部車輛正常使用，之前未曾發生任何擦撞，車內都是原廠配備，僅後照鏡有自行改裝；另據負責保管該部車輛的員警表示，該部車輛配有一支鑰匙，但因久未發動，其電瓶已毀損。

新北分署指出，這次拍賣定有底價，無須預繳保證金，但底價不公開，由出價達到底價，且最高價者得標，拍定人應當場以現金或信用卡刷卡繳足價金及1萬元鑑價費，再由新北分署當場點交車輛，於過戶時應自負該部車輛滯欠的稅、費及罰鍰。

新北分署指出，該部車輛尚欠繳使用牌照稅及滯納金、汽車燃料使用費及罰鍰900元，合計2萬5591元。

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