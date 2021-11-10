為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    印尼女看護成非法仲介 聯手台籍男友壓榨同鄉

    警方在蔡嫌家中搜索，著黑外套女子為蘇菲。（記者徐聖倫翻攝）

    警方在蔡嫌家中搜索，著黑外套女子為蘇菲。（記者徐聖倫翻攝）

    2021/11/10 13:39

    〔記者徐聖倫／新北報導〕印尼籍44歲移工蘇菲（音譯）來台從事看護，卻與65歲蔡姓台籍男子相戀，為此拋棄工作成了失聯移工，進而從事非法仲介聯手蔡嫌父子誆騙印尼同鄉移工，巧立各種名目苛扣薪資，移民署新北市專勤隊日前將蔡嫌父子與蘇菲逮獲並移送法辦。

    據了解，蔡嫌利用蘇菲印尼籍背景不斷在新北市吸收同鄉失聯移工，除了向被害移工亂收介紹費3000元、胡亂苛扣每小時40元工資外，根本沒有繳稅的蔡嫌父子還對這些被害移工稱每月薪資要扣除稅金數千元，移工們拿到手上的薪資被剝一層皮，拿到手的根本寥寥無幾。

    專勤隊還查出，這些移工的住宿環境非常惡劣，移工宿舍空間狹小不提，還沒有熱水可以使用，房屋狀況極差時常漏水，蔡嫌父子以低價承租這些公寓，再以高價轉租給被害移工。另外，移工們也被恐嚇要對蘇菲言聽計從，否則就將他們遣返。

    專勤隊日前蒐證齊全並申請搜索票，協同警方兵分多路，在新北市板橋、新莊、五股等地找到10名受害移工，並將蔡嫌父子與蘇菲逮捕歸案。蔡嫌等人因罪證齊全百口莫辯，遭違反就業服務法非法仲介罪移送法辦，並遭檢察官起訴，蔡嫌父子最終分別遭判刑6個月及4個月，非法所得33萬元也全數遭沒入。

    警方找到被壓榨的印尼籍失聯移工。（記者徐聖倫翻攝）

    警方找到被壓榨的印尼籍失聯移工。（記者徐聖倫翻攝）

    被害移工們的住屋環境非常惡劣。（記者徐聖倫翻攝）

    被害移工們的住屋環境非常惡劣。（記者徐聖倫翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南韓外籍移工入境限制致人數驟減 本月底將放寬
    2021/11/05 16:00

    南韓外籍移工入境限制致人數驟減 本月底將放寬
    高市外籍移工爆衝突1傷 竟是因為酒後音量太吵
    2021/09/26 17:26

    高市外籍移工爆衝突1傷 竟是因為酒後音量太吵

    精品獎選拔揭曉 210家企業獲殊榮
    女看護倒垃圾遭警上銬逮捕 雇主堅持報案 警遭控沒戴口罩
    2021/08/17 09:33

    女看護倒垃圾遭警上銬逮捕 雇主堅持報案 警遭控沒戴口罩
    驚悚！台南移工左手掌遭工具穿刺 急拆工具將人送醫
    2021/07/28 16:47

    驚悚！台南移工左手掌遭工具穿刺 急拆工具將人送醫

    國泰藝術節與雲門共舞 民眾直呼幸福
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播