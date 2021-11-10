印尼女看護成非法仲介 聯手台籍男友壓榨同鄉

警方在蔡嫌家中搜索，著黑外套女子為蘇菲。（記者徐聖倫翻攝）

2021/11/10 13:39

〔記者徐聖倫／新北報導〕印尼籍44歲移工蘇菲（音譯）來台從事看護，卻與65歲蔡姓台籍男子相戀，為此拋棄工作成了失聯移工，進而從事非法仲介聯手蔡嫌父子誆騙印尼同鄉移工，巧立各種名目苛扣薪資，移民署新北市專勤隊日前將蔡嫌父子與蘇菲逮獲並移送法辦。

據了解，蔡嫌利用蘇菲印尼籍背景不斷在新北市吸收同鄉失聯移工，除了向被害移工亂收介紹費3000元、胡亂苛扣每小時40元工資外，根本沒有繳稅的蔡嫌父子還對這些被害移工稱每月薪資要扣除稅金數千元，移工們拿到手上的薪資被剝一層皮，拿到手的根本寥寥無幾。

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專勤隊還查出，這些移工的住宿環境非常惡劣，移工宿舍空間狹小不提，還沒有熱水可以使用，房屋狀況極差時常漏水，蔡嫌父子以低價承租這些公寓，再以高價轉租給被害移工。另外，移工們也被恐嚇要對蘇菲言聽計從，否則就將他們遣返。

專勤隊日前蒐證齊全並申請搜索票，協同警方兵分多路，在新北市板橋、新莊、五股等地找到10名受害移工，並將蔡嫌父子與蘇菲逮捕歸案。蔡嫌等人因罪證齊全百口莫辯，遭違反就業服務法非法仲介罪移送法辦，並遭檢察官起訴，蔡嫌父子最終分別遭判刑6個月及4個月，非法所得33萬元也全數遭沒入。

警方找到被壓榨的印尼籍失聯移工。（記者徐聖倫翻攝）

被害移工們的住屋環境非常惡劣。（記者徐聖倫翻攝）

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