違法仲介赴烏克蘭找代理孕母 夫妻檔被判刑定讞

二審高等法院依違反人工生殖法，改判林男、林妻有罪，各判2月、3月徒刑，均可易科罰金；經上訴，最高法院駁回上訴定讞。（情境照）

2021/11/10 11:20

〔記者張文川／台北報導〕呂姓夫妻因不孕而求子心切，看到林姓夫妻赴烏克蘭找代理孕母、順利產下龍鳳胎的新聞報導，遂主動找上門求教，付出2.7萬美元（約新台幣75萬元）委請對方代辦，4人到了烏克蘭後，林姓夫妻卻不聞不問，代孕計劃失敗，呂姓夫妻返國後告發林姓夫妻違法。一審士林地院判2人無罪，二審高等法院逆轉依違反人工生殖法，改判有罪，判林男2月、林妻3月徒刑，均可易科罰金；經上訴，最高法院駁回上訴定讞。

呂姓夫婦另提民事訴訟，請求退還已支付的代辦費用，高院今年7月宣判，認為代理孕母契約「違反善良風俗」，應屬無效契約，判林姓夫婦應支付呂姓夫婦39萬元確定。

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判決指出，林姓夫婦前年接受媒體專訪，介紹烏克蘭的合法代理孕母產業，並以過來人經驗說明自身赴烏找代理孕母借卵，順利產下「龍鳳胎」的過程。

呂姓夫妻看到該新聞，頗為心動，主動找上林姓夫婦尋求協助，林姓夫妻2019年3月和呂姓夫婦簽約，約定由林男夫婦安排呂姓夫婦到烏克蘭基輔地區，聯絡接洽當地的仲介業者，提供捐卵者資料以供挑選，再安排呂男取精；簽約後，呂姓夫婦支付美金1萬2000元代辦酬勞，以及要付給當地業者的1萬5000元。

4人同年8月抵達烏克蘭後，林姓夫妻卻對他們不聞不問，取精代孕計劃失敗，林姓夫妻返國後提告。士林地檢署依據合約，認定林姓夫妻以專業胚胎、代孕業者自居，確實違反人工生殖法「圖利介紹生殖細胞罪」，偵結起訴2人。

林姓夫妻辯稱，簽約金1萬2000美元根本不足以支付合約上載明的住宿費、簽證費，至於另外1萬5000元美元則由呂姓夫妻直接付給當地業者，否認經手，2人只是單純提供資訊和當地業者，他們只是協助，並未獲利。一審判林姓夫妻無罪。

二審高院認為，林姓夫妻從中抽取1000美元佣金，確實有營利行為，改判有罪，認定2人明知我國法令禁止居間介紹生殖細胞營利，竟無視法令，犯後未坦承犯行，考量夫妻尚須扶養2名未滿2歲的雙胞胎幼兒，因此輕判林男2月、林妻3月徒刑，可易科罰金。

案經上訴，最高法院推持二審的有罪見解，駁回上訴定讞。

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