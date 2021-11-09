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    扯！男包養2未成年少女性交易 還拍性愛畫面又介紹接客

    誇張！男子與2未成年少女性交易、包養，竟還拍性交畫面又介紹少女接客。圖為苗栗地院。（資料照）

    誇張！男子與2未成年少女性交易、包養，竟還拍性交畫面又介紹少女接客。圖為苗栗地院。（資料照）

    2021/11/09 15:12

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣葉姓男子，透過網路分別認識未成年少女小涵（化名）、小茹（化名），先跟小涵以5000元為代價性交易，之後包養小涵多次發生性行為；後來葉男又認識小茹以4500元性交易。葉男因借錢給小涵、小茹，但2名少女無力償還，葉男竟透過網路將2人介紹給其他網友發生性行為收回少女債務。

    葉男包養小涵期間，多次發生性行為，還在2人交歡時用手機拍攝性愛行為過程，總共錄下25個檔案。小涵因包養期間曾向葉男借貸，為了還債並結束包養關係，但囊中羞澀無力償還，葉男界趁機透過通訊軟體成立群組，張貼小涵個人訊息及性交易代價等訊息，好色之徒與小涵聯絡性交易。

    另外，葉男使用同一招數借錢給小茹，之後再利用2人債務關係，6次介紹小茹與他人性交易。

    後來葉男在竹南鎮龍鳳漁港堤防停車處想跟小涵直接車震，與小涵發生爭執，小涵女性友人前往阻止時報警，才讓葉男犯行曝光。

    苗栗地院法官審理後，認為葉男觸犯違反兒童及少年性剝削防制條例，分別判處有期徒刑1年6個月，如易科罰金，以1000元折算1日；不得易科罰金部分，應執行有期徒刑2年，均緩刑3年，並需提供120小時義務勞務，及應於緩刑期內接受法治教育課程2場次，緩刑期間付保護管束。

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