自撞貨車機車毀 醉騎士一度卡車底

蔡男酒後騎車自撞路旁違停小貨車。（記者許國楨翻攝）

2021/11/09 12:16

〔記者許國楨／台中報導〕台中市南屯區凌晨發生一起自撞車禍，蔡姓男子疑因酒後騎車注意力不集中，竟自撞一輛違規停放路旁的小貨車，因撞擊力道猛烈，除車頭幾乎全毀，蔡男也一度卡在車底，經警方到場通報救護車送醫，雖無生命危險，但因酒測值超標，仍將依公共危險罪嫌究辦。

今天凌晨2時27分，30歲蔡男騎車沿向上路方向行駛，行經三厝街口時，機車一個偏移竟自撞停放路旁的一輛自小貨車，民眾在睡夢中被巨大的撞擊聲驚醒，赫見機車車頭全毀、零件四散，汽油因流滿地瀰漫濃濃的刺鼻味，至於貨車後車尾也被撞凹，且現場無留下煞車痕跡，可見撞擊力道之猛烈。

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轄區第四分局獲報趕往處理，同時通報消防局派遣救護車前來，立即將一度卡在車底的蔡男救出，而蔡男身上雖無明顯外傷但卻沒有意識，幸經送醫治療後已逐漸恢復，沒有生命危險，但經抽血換算酒測值竟高達0.43毫克，已明顯超過法定標準值。

警方表示，經初判蔡男疑因酒後騎車注意力不集中自撞，將在傷勢穩定後詢問事發經過，進一步依公共危險罪嫌究辦，另小貨車也因紅線違停已開單告發，呼籲民眾如有飲酒，切勿駕車或騎車，危害自己及其他用路人生命安全，警方也將嚴格取締酒駕。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

機車車頭全毀、零件四散，汽油因流滿地瀰漫濃濃的刺鼻味。（記者許國楨翻攝）

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