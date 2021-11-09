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    首頁　>　社會

    恐怖人妻超暴力嚇壞小孩 得知丈夫聲請保護令竟秒回中國

    丈夫娶進中配才發現是恐怖情人，暴力行為還嚇壞小孩；北院判準夫妻離婚，並要太太按月給付2名小孩共3萬元扶養費。（資料照）

    丈夫娶進中配才發現是恐怖情人，暴力行為還嚇壞小孩；北院判準夫妻離婚，並要太太按月給付2名小孩共3萬元扶養費。（資料照）

    2021/11/09 11:25

    〔記者溫于德／台北報導〕國內一名丈夫娶進中配才發現恐怖情人，動輒自殘或無故毆打，暴力行為還影響小孩身心健康；中配去年得知丈夫聲請保護令，秒搭機回國。丈夫今年訴請離婚獲台北地院判准，並將監護權判給丈夫，還要中配按月給付2名小孩共3萬元扶養費。可上訴。

    丈夫主張，去年4月12日，太太僅因細故爭執持刀破壞浴室門並揚言輕生，嚇到2名小孩，他身為父親立刻聲請通常保護令，太太見狀隔天立刻搭機回國，可見太太為逃避法律責任任意離家，此後再無聯繫，故依民法規定，訴請離婚。

    丈夫也說，太太離家前便曾表示過不願照顧小孩，離家後更是不聞不問，而小孩則在他照顧下，生活狀況穩定且互動良好，而其中一位小孩雖因目睹母親暴力行徑，產生退化現象，但在他細心照顧下已有改善，因此他要求2名小孩單獨監護權外，還要太太按月給付各5萬元扶養費。

    太太未到庭陳述、提出書狀答辯或聘請律師，北院因而採信丈夫主張，審酌太太情緒不穩，還在小孩面前恣意損壞家中物品，且在得知聲請保護令後立刻回國，至今未返台也無任何聯絡，因此，難認太太有意願維持婚姻，且可歸責於太太，判准離婚。

    北院另依據社工訪視結果，認為健康狀況良好的丈夫具工作能力與經濟收入，足以照顧2名小孩，並有親友提供協助，住處環境適宜，能提供穩定與良好的社會環境，並考量太太有家暴行為也持續居住在中國，同時封鎖聯繫管道，將小孩監護權判給丈夫，另要太太按月給付2名小孩共3萬元扶養費。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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