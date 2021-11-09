麟洛鄉公所前主秘2人侵占苗木 更1審又逆轉無罪

龍柏。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2021/11/09 07:06

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東縣麟洛鄉公所前主任秘書蔡志和、行政室主任馮菊興2人，10年前涉嫌侵占龍柏等大批苗木，被高雄高分院依貪瀆罪，改判蔡有期徒刑8年、馮徒刑3年，但高分院更1審審理後又逆轉，判決2人無罪，仍可上訴。

據了解，2011年8月間，屏東縣麟洛鄉公所前主任秘書兼機要蔡志和和行政室主任馮菊興（退休）共謀，涉嫌向南投縣政府申請苗木。

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同年9月22日及23日，由司機駕駛鄉公所清潔車及起重工程行調車，前往南投名間鄉「名間苗圃」，請領香楠300株、五葉松100株、龍柏100株、光蠟樹300株後，載往蔡和馮位於麟洛鄉中華路住處和土地等處放置。

蔡等人又於11月間，涉嫌向台大實驗林管處申請苗木後，由司機開車前往南投縣「和社苗圃」，領取台灣櫸100株、洋紅風鈴木100株後，載往蔡、馮住處等地，因而涉嫌貪瀆罪。

2019年5月底，屏東地院宣判，認定蔡、馮罪證不足，判決無罪後，屏檢不服上訴，高雄高分院開庭審理，認為罪證確鑿，改判有罪，被告2人不服上訴，經最高法院撤銷發回重新審理。

高分院更1審指出，苗木放在蔡住處土地，可隨時、隨機任由麟洛鄉鄉民前往領取，認定他主觀上沒有犯意﹔案發時馮已退休，並未在申請苗木公文簽名或用印，因此改判2人無罪。

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