詐團也搶攻雙11 中市警找中職吉祥物、啦啦隊正妹防詐

最近有詐團盯上中職設計網頁詐騙。（記者許國楨翻攝）

2021/11/08 15:04

〔記者許國楨／台中報導〕因應雙11購物旺季，各電商平台推出各種優惠，詐騙集團也摩拳擦掌，搭上熱門話題、商品製作詐騙廣告，甚至利用中職球隊招牌設計詐騙網頁，台中市刑大為此邀請中信兄弟隊的吉祥物以及啦啦隊正妹，一同錄製反詐短片，帶民眾檢視辨別「一頁式廣告詐騙陷阱」的6大特徵，避免落入詐騙陷阱。

所謂的「一頁式廣告」，因網頁沒有其他頁面可以點選，一頁就可以滑到底，故有此稱，而這類網站最吸引人的係低於市價許多之金額來吸引消費者，且盜用官方網站照片增加民眾信任度，最近就有詐團盯上中職設計網頁詐騙，經球團發覺後，緊急在官方網站通知，遏止該廣告繼續行騙。

請繼續往下閱讀...

有鑑於此，台中市刑大特地邀請中信兄弟隊的吉祥物小翔，以及啦啦隊正妹短今、希希一同拍攝反詐短片，透過拍攝一頁式廣告的購買過程，帶民眾檢視一頁式廣告的「6大特徵」及收到假貨後的「退貨退款」流程，期讓民眾明瞭、學會辨別「一頁式詐騙特徵」及「網路購物自保」。

按市刑大整理出一頁式購物詐騙的6大特徵，如「售價明顯低於市場行情」，並常用限時搶購及下殺等字眼催促民眾儘快下單；另「網頁資訊簡陋、粗糙」，夾雜簡體字及模糊圖片；「沒有公司地址、客服電話等（或無人接聽）」，只留電子郵件及LINE私下交易；商品只能使用「貨到付款」或信用卡付款。

另號稱「免運費、7天鑑賞期及可拆箱驗貨」，不滿意可退貨等，還會貼心附上反詐騙專線字樣；廣告下方所有留言「都是正評」、沒有負評；民眾下單收到包裹才發現商品居然是「圖文不符」的廉價商品，經詢問賣家卻遭封鎖，致求償無門。

市刑大為此呼籲，民眾網路購物時應挑選專業且有完善退貨、退款制度的購物平台或官網，且能在網站上有明確的賣家客服聯繫管道，切勿輕易在來路不明的購物網站下單；若已收到商品確定為假貨，也可立即向物流公司申請「退貨退款」。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

最近有詐團盯上中職設計網頁詐騙。（記者許國楨翻攝）

台中市刑大邀請中信兄弟隊的吉祥物小翔，以及啦啦隊正妹短今、希希一同拍攝防詐短片。（記者許國楨翻攝）

台中市刑大邀請中信兄弟隊的吉祥物小翔，以及啦啦隊正妹短今、希希一同拍攝防詐短片。（記者許國楨翻攝）

市刑大希望藉影片讓民眾辨別「一頁式廣告」的特徵，避免落入詐騙陷阱。（記者許國楨翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法