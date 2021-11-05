台中女刑警與「水產教父」直播防詐 飆破8千人觀看

第四分局邀請網紅「水產教父」直播主賢哥，與警方一起直播防詐宣導。（記者許國楨翻攝）

2021/11/05 13:39

〔記者許國楨／台中報導〕有鑑於網路無遠弗屆的特性且為跳脫傳統宣導，台中市第四分局最近特別邀請高網路高人氣「水產教父」直播主賢哥，與偵查隊女刑警同框直播宣導反詐欺，提醒網友們如何辨別網路真假訊息，活潑對話吸引不少人，線上一度飆破8千人觀看，同時達到提升防制詐欺觀念的目的。

今年以來因疫情肆虐，民眾宅在家的時間大增，日常生活與網路越來越無法分離，加上網路的便利性與隱匿性，已然成為詐騙集團犯罪的工具及媒介，不論是「投資詐騙、網路購物、一頁式網站、網路交友、求職貸款」等詐欺案件激增，連詐財金額也不斷攀升。

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有鑑於此，台中市四分局希望透過網路無遠弗屆的分享，上月底特別邀請臉書粉絲人數近20萬人的高人氣網紅「水產教父」直播主賢哥，與偵查隊兩名女刑警「小美」與「阿祖」，共同直播宣導反詐欺，而當天直播節目一開播，臉書線上人數一度突破8000人同時觀看。

期間賢哥以輕鬆活潑的詼諧氣氛開場與偵查隊員們互動，運用各種詐欺實際案例針對投資虛擬貨幣、各種高報酬、零風險的投資、網路購物解除分期付款、假交友真詐財及求職詐騙等詐騙集團慣用的話術，加深觀眾對於詐欺案件的認知。

而在近30分鐘的節目，粉絲們非常熱中於反詐騙議題，觀看人數一直保持在7000多人次，直播最後開放線上有獎徵答，與網路粉絲們進行熱絡的互動及搶答，獲得網友們一致好評，未來也會再找尋適合的網紅合作，嘗試更多不同的方式，讓防詐宣導更加落實在民眾的印象中。

偵查隊長卓家興表示，現今詐騙手法五花八門推陳出新，民眾如遇到疑似詐騙情事，千萬要冷靜以待，並直接撥打165或110報案專線諮詢，請注意，詐騙目的就是騙錢、騙帳戶、騙個資，也提醒民眾切勿將錢、存摺、提款卡、身份證等個人資料交給任何人，守護荷包，絕不讓詐團有機可趁。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

偵查隊兩名女刑警「小美」（右）與「阿祖」。（記者許國楨翻攝）

觀看人數一直保持在7000多人次，效果相當好。（記者許國楨翻攝）

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