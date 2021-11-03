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    南投警方舉辦「防詐早安圖」徵選競賽 首獎1萬元獎金

    南投警方舉辦防詐早安圖徵選競賽，首獎1萬元獎金，此為警政署製作的防詐早安圖供參考。 （南投縣警察局提供）

    南投警方舉辦防詐早安圖徵選競賽，首獎1萬元獎金，此為警政署製作的防詐早安圖供參考。 （南投縣警察局提供）

    2021/11/03 08:24

    〔記者張協昇／南投報導〕有鑑於詐騙集團猖獗，各種詐騙手法五花八門，且疫情期間仍肆無忌憚，南投縣警察局為加強宣導防詐，舉辦防詐早安圖徵選競賽，即日起至今年11月15日（週一）上午9時止，只要設籍南投縣民不限年齡均可參加，作品評選方式將分初選及網路票選兩階段進行，初選共錄取12名參加網路票選，前3名獎金分別為1萬元、8000元及6000元，佳作及優選各3名，每名也分別有5000元及3000元獎金，創意獎3名，可獲贈警察局製發的165反詐騙醫療口罩及隨身泡茶組。

    南投縣警察局刑警大隊指出，防詐早安圖徵選內容與民眾生活相關、熱門之高發生率詐騙手法為主，如假投資、假交友、假冒公務機關人員、解除分期付款及一頁式廣告詐騙等；以清爽、活潑、生動的風格，使大眾易於接受圖像所傳遞訊息（勿抄襲他人圖片）之設計概念，可以單幅圖像或4格漫畫，並搭配簡短易記說明文字。

    警方表示，有意參加民眾請先下載並填寫「著作使用授權書，再將創作「防詐早安圖」上傳至這網址即可參加初選，歡迎南投人發揮創意，踴躍參加，共同為防詐盡分心力。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    南投縣警察局中興分局員警向民眾進行防詐宣導。（中興分局提供）

    南投縣警察局中興分局員警向民眾進行防詐宣導。（中興分局提供）

    南投警方舉辦防詐早安圖徵選競賽，此為警方製作的防詐早安圖供參考。 （南投縣警察局提供）

    南投警方舉辦防詐早安圖徵選競賽，此為警方製作的防詐早安圖供參考。 （南投縣警察局提供）

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