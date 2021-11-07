路上撿到5萬現金…貪心男想4天沒還 這罪嫌難逃了

詹姓男子騎單車掉出裝有5萬元的信封。（記者姚岳宏翻攝）

2021/11/07 15:01

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市50歲詹姓男子上月底騎腳踏車行經大安區一處巷弄，不慎從口袋內掉出1個信封，裡面裝有5萬元，直到回到家才發現，警方獲報花了幾天時間調閱路口監視器，發現是正好行經該處的52歲古姓男子撿走，約談他到案說明，古男卻辯稱是因下雨想事後再拿去警局，但最後直到警方上門都未付諸行動，警詢後依侵占遺失物罪嫌將古男移送檢方偵辦。

警方指出，詹姓民眾當天騎乘腳踏車行經溫州街52巷、羅斯福路三段283巷口時，他口袋內以信封裝著5萬元的現金掉落在路旁，詹男當下並未發現，直至回到家後才驚覺現金不見，心中著急萬分前往大安分局羅斯褔路派出所求助。

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當時派出所內警員王成君、賴冠宇根據詹男描述，緊急調閱CCTV及附近店家監視器，發現詹民遺失的現金紙袋，遭一名步行男子撿走，擴大調閱監視器，得知撿走者是住在附近的古男，立刻通知古男到案說明。

古男到警局時稱當天撿到5萬元後，雖想歸還，卻遇到下大雨，當下想說等雨停後再拿現金去警局，但後來一忙卻忘記了，警方認為古男拾得他人遺失現金已4天，侵占他人遺失物行為明顯，警詢後依涉及侵占遺失物罪嫌將他函送法辦。

警方呼籲，民眾如果拾獲遺失物，應依據民法第803條第1項規定「拾得遺失物者應從速通知遺失人、所有人、其他有受領權之人或報告警察、自治機關。報告時，應將其物一併交存。但於機關、學校、團體或其他公共場所拾得者，亦得報告於各該場所之管理機關、團體或其負責人、管理人，並將其物交存。…」若私自占為己有的話，可能涉及刑責，提醒民眾不可不慎。

古姓男子撿走信封。（記者姚岳宏翻攝）

詹男擔心前往警局報案。（記者姚岳宏翻攝）

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