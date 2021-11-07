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    男嬰疑受虐頭部12公分淤青 保母竟無合法執照

    男嬰經過緊急開刀病況有好轉，仍在加護病房觀察治療。（讀者提供）

    男嬰經過緊急開刀病況有好轉，仍在加護病房觀察治療。（讀者提供）

    2021/11/07 12:26

    〔記者林國賢／雲林報導］雲林縣傳出11月大男嬰疑遭虐，頭顱有12公分淤青，雲林縣政府社會處清查後發現該名23歲保母並沒有在雲林縣登記，屬無照執業保母，將依法開罰，現階段會先協助醫治男嬰，及協助家屬後續司法權益維護。

    雲林縣一對新手爸媽今年7月間將出生才8個月大的男嬰托給保母24小時照顧，昨天傍晚媽媽突然接到保母通知，表示男嬰從高約2公尺桌子摔下來，她將男嬰抱起來放在1.5公尺高的桌子上，卻又摔下來，出現昏迷嘔吐情況，媽媽立即要求保母將男嬰送醫，男嬰抵達醫院昏迷指數一度只有3，經開刀搶救情況已有好轉，仍在加護病房治療中。

    男嬰父母親認為男嬰僅11個月大，站都站不穩，不可能會自己爬上2公尺高桌子，加上醫院檢查發現男嬰視網膜也有淤血，懷疑男嬰受虐，已向警方報案，檢警已展開調查。

    社會處長林文志表示，經過清查這名保母並未向雲林政縣府登記執業，屬無照營業，將依「兒童及少年福利與權益保障法」裁處，可罰6000元至3萬元，至於是否施虐等其他刑事責任會配合檢警調查。

    林文志，社會處網站有「社區保母洽詢」服務，請民眾多利用，也請民眾務必找合格保母托嬰、托兒，因為合格保母在環境、技術都須經過訓練、考核，且定期檢查，相對比較安全。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    雲林縣傳男嬰疑受虐，家長盼儘速找到真相。（記者林國賢攝）

    雲林縣傳男嬰疑受虐，家長盼儘速找到真相。（記者林國賢攝）

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