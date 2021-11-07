男子凌晨酒駕自撞翻車 「四輪朝天」堵巷子向警方「求放過」

桃市67歲陳姓男子今天凌晨救後駕車返家途中，失控自撞路燈翻覆，車體橫躺導路上，導致桃園區永安路1143巷一度無法通行。（記者陳恩惠翻攝）

2021/11/07 11:27

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市陳姓中年男子昨天深夜與一票酒友餐敘，儘管席間有飲酒，陳男自認相當清醒，今天凌晨自行駕車返家，卻在途中失控自撞電桿後翻車，還將一旁路燈撞壞，桃園警分局埔子派出所員警據報到場進行酒測，發現陳男酒測值0.35 Mg/L超過標準值，對於警方宣讀逮捕權利告知時，男子回應「你講的都對！」後，突然拜託警方放過他，幫他把車子翻過來，讓警方啼笑皆非，警詢後依公共危險、毀損公物等醉移送桃園地檢署。

桃園分局表示，今天凌晨零點20分許，埔子所接獲民眾報案，表示永安路1143巷有輛白色自小客車，行經該處不知何故自撞電線桿後翻覆，車內男性駕駛疑似受困，無法動彈，而四輪朝天的車體，則橫躺在巷道中，讓其餘人車無法通行。

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埔子所員警據報，立刻趕赴現場救援，經協助後，67歲陳姓男子終於解除安全帶並爬出車外，初步檢傷發現並未受傷，不過身上卻散發一陣濃厚的酒味，陳男表示，晚間與朋友聚餐後，貪圖方便開車回家，沒想到會撞上路燈翻覆，現在感覺很後悔，希望警方能幫他把車翻正，讓他快點回家，放他一馬，當作沒發生這是，員警笑稱「你當這是玩具車嗎，翻過來就好？」並依規定對他實施酒測，酒測值為0.35 Mg/L超標，全案依法移請偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

桃園警分局埔子所員警到場處理時，陳男竟要求員警幫他把車翻過來、讓他回家。（記者陳恩惠翻攝）

陳姓酒駕男自撞翻車，將一旁路燈撞壞了 。（記者陳恩惠翻攝）

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