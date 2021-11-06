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    首頁　>　社會

    一起集氣！越南女嫁台遇人不淑 獨子罹血癌昏迷

    新住民黃姓婦人離異後攜子展開新生活，不料獨子卻突然罹癌陷入昏迷，新竹縣議員杜文中（左）向熱心企業募款5萬元給黃女應急，希望拋磚引玉，社會大眾一起來幫黃家集氣。（記者廖雪茹攝）

    新住民黃姓婦人離異後攜子展開新生活，不料獨子卻突然罹癌陷入昏迷，新竹縣議員杜文中（左）向熱心企業募款5萬元給黃女應急，希望拋磚引玉，社會大眾一起來幫黃家集氣。（記者廖雪茹攝）

    2021/11/06 18:04

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕18年前自越南嫁來台灣的黃姓婦人，婚後2年前夫即失業未再工作，黃女到電子公司上班扛起家計，為了兒子維持完整家庭，直到3年前因前夫酗酒情緒不穩才離婚，沒想到，今年8月獨子突然罹患血癌並陷入昏迷，黃女留職停薪陪伴照顧，不但經濟來源頓失，唯一的生活依靠兒子也仍在與病魔搏鬥，心力交瘁！

    竹東鎮公所協助申請低收入戶等相關補助，黃婦兒子就讀學校師生也錄製影片為他祈禱。國民黨新竹縣黨部書記長盧麗娟獲得知後，積極媒介社會資源，縣議員杜文中立即向熱心企業募款5萬元給黃女應急，希望拋磚引玉，社會大眾一起來幫黃家集氣。

    黃姓婦人說，她2003年嫁來台灣，和前夫生了一個兒子，但前夫從2005年失業後就賦閒在家，她到電子公司上班維持家計，兒子長大後，她下班後晚上再帶兒子到餐廳兼差，添補家用；前夫無所事事開始酗酒，經常酒後情緒不穩，但她為了給兒子一個完整的家，直到3年前才離婚，取得兒子監護權，搬離夫家。

    黃婦偕子展開新生活，日子雖然辛苦但安定；沒想到，老天爺對她開了一個天大玩笑！

    黃婦說，今年6月兒子突然脖子出現異狀，醫師檢查發現是淋巴癌，就醫治療後，8月初再檢查出血癌，原本被告知可望康復，沒想到9月中旬突然病情惡化，陷入昏迷住進加護病房，一直到垷在。

    一個多月來，黃婦每天新竹、台北兩地奔波，把握每天1個小時的探視。看著兒子在陽光下揮汗打籃球的照片，忍不住淚如雨下，雙頰好似永遠都擦不乾，只求奇蹟出現兒子甦醒過來！

    杜文中說，黃婦和兒子感情深厚，為照顧、陪伴兒子，她已申請留職停薪3個月，不僅經濟陷入困境，精神生活更是大受打擊！他向企業募集善款，後續也將持續給予關懷，期望協助黃家早日度過難關。

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