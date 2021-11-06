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    台南六甲山區稽查重機 警出動空拍機取締16輛違規

    麻豆警分局今天上午在174線32.7公里六甲段執行攔檢稽查重機。（警方提供）

    麻豆警分局今天上午在174線32.7公里六甲段執行攔檢稽查重機。（警方提供）

    2021/11/06 13:54

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市六甲區市道174線、175線山路蜿蜒起伏，吸引重機族車聚，還有專人在彎道處拍攝重機壓車影片，麻豆警分局今天（6日）上午在174線32.7公里六甲段執行攔檢稽查，出動空拍機蒐證，取締噪音檢測不合格告發6輛、交通違規10輛，更有1輛大型黃牌重機騎士在噪音檢測時經警方聞到酒氣，酒測值達0.25毫克，當場以公共危險罪嫌移送法辦。

    台南市道174、175線沿途有著名景點「東山咖啡公路」及「西口小瑞士」，麻豆警方發現近期週末大型重機車有增加趨勢，且有專為重機車騎士拍攝過彎照片的攝影人員，將照片上傳社群平台後，吸引更多年輕族群前來朝聖，當地山區居民因重機車改裝噪音、飆車競速，深受困擾，並危及行車安全。

    麻豆分局為嚇阻改裝、飆車，今天結合南市交通警察大隊、麻豆監理站及南市環保局在174線32.7公里六甲段執行「改裝車輛及大型重機車聯合稽查」，出動空拍機蒐證。警方共攔檢大型車輛4部、大型重機80輛、噪音檢測8輛（不合格告發6輛）、交通違規10輛，更有1輛大型黃牌重機騎士被查獲酒駕，白天就喝酒？騎士辯稱宿醉，被警方當場以公共危險罪嫌移送法辦。

    麻豆警分局長許敏能說，六甲區市道174線山景美不勝收，假日觀光車流較多，沿途可通往「夢之湖」是網友口耳相傳的秘境，基於安全性考量，呼籲年輕人勿飆車、壓車，避免交通事故發生，警方將持續規劃聯合稽查勤務，而且山區道路速限是時速50公里，用路人進入山區路段要小心駕駛。

    警方對騎士酒測。（警方提供）

    警方對騎士酒測。（警方提供）

    大型車也在攔檢之列。（警方提供）

    大型車也在攔檢之列。（警方提供）

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