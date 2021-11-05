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    石油危機後WPI最大漲幅！法務部：啟動平台監看囤積哄抬

    主計總處公布10月消費物價指數（CPI）年增率2.58%，主因油料費上漲近3成，加上水果、蔬菜、肉類等上漲。（記者鄭琪芳攝）

    主計總處公布10月消費物價指數（CPI）年增率2.58%，主因油料費上漲近3成，加上水果、蔬菜、肉類等上漲。（記者鄭琪芳攝）

    2021/11/05 23:08

    〔記者吳政峰／台北報導〕行政院主計總處5日公布10月消費物價指數（CPI），年增率2.58%，為近104個月以來次高，在2%通膨警戒線以上，10月躉售物價指數（WPI）年增率更高達14.78%，為二次石油危機以來最大漲幅。法務部5日指出，已請高檢署督請各檢察機關，透過查緝民生犯罪聯繫平台監看有無惡意囤積、哄抬民生必需品價格的犯行。

    為防範及遏止不肖商家或業者，壟斷、囤積、哄抬而影響交易市場秩序，法務部5日已請高檢署督請各檢察機關，透過查緝民生犯罪聯繫平台，與公平交易委員會、警政等機關通力合作，嚴查嚴辦這類民生犯罪行為，以確保市場交易秩序的維持及穩定。

    法務部解釋，囤積糧食類（糧食、農產品或其他民生必需之飲食物品）、農業類（種苗、肥料、原料或其他農業、工業必需的物品）、行政院公告的生活必需用品，且無正當理由不應市銷售；或以強暴、脅迫妨害上開物品的販運；又或意圖影響這些物品的交易價格，而散布不實資訊者，將涉犯刑法第251條第1項至第3項的「不法囤積物品哄抬價格牟利罪」。

    依該條規定及情節，分別可對犯罪者處最重5年、3年或2年以下有期徒刑，或併科50萬元、30萬元或20萬元以下罰金。

    法務部呼籲廠商，切勿貪圖蠅利，聯合壟斷、囤積、哄抬民生必需物品，若涉及不法，必將依法嚴懲，以杜僥倖。

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