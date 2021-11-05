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    首頁　>　社會

    女大生失戀騎車高歌 卻遭員警攔下！結局暖哭網友

    有名女大生發現暗戀多年的學長交女友，因此深夜她騎車回家時，趁著路上都沒人，邊騎車邊高歌，發洩累積已久的情緒，怎料，卻因唱得歌聲太死去活來，遭後方警車攔下關切。（圖擷取自Dcard）

    有名女大生發現暗戀多年的學長交女友，因此深夜她騎車回家時，趁著路上都沒人，邊騎車邊高歌，發洩累積已久的情緒，怎料，卻因唱得歌聲太死去活來，遭後方警車攔下關切。（圖擷取自Dcard）

    2021/11/05 13:56

    〔即時新聞／綜合報導〕有名女大生發現暗戀多年的學長交女友，因此3日深夜她騎車回家時，趁著路上都沒人，邊騎車邊高歌，發洩累積已久的情緒，豈料，卻遭後方警車攔下，她原以為是自己違規，結果竟是員警聽她唱得要死不活，擔心她會想不開，才追上前關心，讓她聽完心裡暖呼呼的，但同時也超尷尬。

    女大生在Dcard分享，當天她實習比較晚下班，心想騎車路上沒什麼人，因此肆無忌憚地飆高音，抒發心中的壓力及情緒，「畢竟曾經暗戀的好多年的學長好像交新女友了」。

    然而，正當原PO唱得忘我，後面突然有輛警車追上前，搖下車窗要她停靠路邊，當下她還以為是自己違規，結果「只是因為我唱的好像被男人拋棄，要生要死的那種⋯⋯警察跟上來發現我眼眶紅紅的，才會讓我停路邊他還請我喝飲料安慰我」。

    原PO表示，雖然她沒有很想和警察聊天，因為隔天還有早八的課，不過還是很感謝員警的關心，願意浪費半個小時，讓她覺得這整件事，既有些好笑又感動。

    許多網友都大讚員警的暖舉，「雖然我笑了，但我覺得警察很暖心啊」、「警察守護了世界的安寧」、「台灣的警察真的超暖的」、「很有警覺心的警察耶」、「警察可能看多了，關心一下，怕妳想不開」。

    另外，也有網友分享類似經驗，「我男友之前工作壓力太大，也是半夜在路上騎車大叫，被警察攔下來，警察說年輕人 不要亂叫」、「之前考試落榜一邊騎車一邊哭，闖了紅燈被攔下來結果警察沒開我單…還安慰我」。

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