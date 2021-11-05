為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    刺母217刀！男先打電話給媒體「我殺死媽媽」 逃死定讞

    李男持剪刀刺母217刀致死，法院雖認定他犯罪手段極為殘暴，但並非計畫性犯案，依對直系血親尊親屬犯殺人罪判他無期徒刑並褫奪公權終身定讞。 （資料照，記者翻攝）

    李男持剪刀刺母217刀致死，法院雖認定他犯罪手段極為殘暴，但並非計畫性犯案，依對直系血親尊親屬犯殺人罪判他無期徒刑並褫奪公權終身定讞。 （資料照，記者翻攝）

    2021/11/05 11:09

    〔記者溫于德／台北報導〕高雄小港區一名罹患思覺失調症的37歲李姓男子，2年前在住處與母親爭執後，竟持剪刀刺母217刀致死，行凶後還先更換衣褲、上網查詢廢死聯盟，伴屍2個半小時期間更打電話到一家媒體辦公室稱「我姓李，我在樓上殺死了我媽媽」，因此歷審認定殺人當下意識清楚，依對直系血親尊親屬犯殺人罪判他無期徒刑，褫奪公權終身。最高法院駁回上訴定讞。

    判決指出，2019年10月17日中午時分，李男因索取理髮費用未能如願等細故，跑到母親房內，先持按摩器、木椅用力毆打母親，隨後持鐵製剪刀刺殺，導致母親全身受有217處穿刺傷，最後倒臥血泊身亡。

    李男行凶後伴屍2個半小時，並於下午約1時許打電話到一家媒體辦公室，自稱殺死母親，並告知住家地址，媒體記者通知警方前去查證。警員抵達時，李男未反抗並已更換衣褲，帶著警方查看命案現場，但要求律師到場，他才要說明案情，他卻在律師到場後又拒絕夜間偵訊。

    李男在高雄地院審理時否認殺母，辯稱母親當天情緒很激動，一直重提往事又不讓他離開房間，他之後因精神狀況不穩便失去意識，待意識恢復已見母親倒在地上，因此害怕地請媒體記者幫忙報警、叫救護車。律師則說李男患有思覺失調症，導致認知功能退化，且母子平時相處融洽，並無殺母動機

    雄院根據李男偵訊時稱當時只有母子二人在家，以及他向媒體自稱「我拿起剪刀刺向母親胸口、腰部，母親失去呼吸心跳，目前尚未報警」，也向到場警員表示「不小心傷害母親」等語，且他自述內容又與鑑定報告顯示傷害凶器相符，故認定他殺人當下意識清楚，但考量符合自首減刑規定，依法判處無期徒刑。

    李男上訴時自稱患有思覺失調症，事發當時無法辨識行為違法或欠缺辨識行為狀態。高雄高分院認為，精神精神鑑定解果顯示他犯案時並未因精神障礙而無法辨識行為違法，且他先向警員自首，卻在地院審理否認，遲至高分院最後審判期日才又承認犯行，因此即便自首也不予減刑。

    高分院審酌母親對李男而言，是主要照顧及協助就醫的恩人，李男未能感恩、回報，反而逆倫弒母，且犯罪手段極為殘暴，應從重量刑，但考量他並非計畫性犯案，與處心積慮的計劃性犯罪，惡性上仍有別，加上他長期受精神疾病所困，才因一時爭執殺母，若判他有期徒刑尚屬過輕，判決死刑又有過苛之嫌，因此仍維持地院宣判刑度。最高法院駁回上訴定讞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    亂棒打死鄰居 屏東思覺失調患者判無罪但監護5年治療
    2021/09/30 11:00

    亂棒打死鄰居 屏東思覺失調患者判無罪但監護5年治療
    竹市驚傳弒母分屍！ 男子棄屍塊到社區垃圾車 聲稱殺大豬收押
    2021/09/13 17:07

    竹市驚傳弒母分屍！ 男子棄屍塊到社區垃圾車 聲稱殺大豬收押

    中路特區純住宅 合雄5號花園綠生活
    血洗診所1死2傷兇手免死 遺孀痛向總統喊話儘快司法改革
    2021/06/22 11:55

    血洗診所1死2傷兇手免死 遺孀痛向總統喊話儘快司法改革
    一刀刺死媽媽 女辯：討債不成想教訓她未料失手
    2021/02/23 22:11

    一刀刺死媽媽 女辯：討債不成想教訓她未料失手

    百貨×電商雙11優惠 聯邦卡很購利
    沒錢再照護臥床12年植物人母親 失業兒3刀刺死被判10年
    2020/11/12 19:57

    沒錢再照護臥床12年植物人母親 失業兒3刀刺死被判10年
    逆子利剪弒母／換血衣先叩媒體「我殺媽媽」
    2019/10/18 05:30

    逆子利剪弒母／換血衣先叩媒體「我殺媽媽」
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播