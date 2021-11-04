11/4 威力彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

今晚（11月4日）開獎的第110000088期威力彩、第110000264期今彩539、第110000264期雙贏彩，頭獎皆摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、本報資料照，本報合成）

2021/11/04 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月4日）開獎的第110000088期威力彩、第110000264期今彩539、第110000264期雙贏彩，頭獎皆摃龜。

第110000088期威力彩中獎號碼為「第一區：05、09、11、35、37、38，第二區：04」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得445萬8792元；參獎共2注中獎，每注可得15萬元；肆獎共29注中獎，每注可得2萬元；伍獎共184注中獎，每注可得4000元；陸獎共1445注中獎，每注可得800元；柒獎共2693注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬4793注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬8435注中獎，每注可得100元；普獎共3萬2659注中獎，每注可得100元。

請繼續往下閱讀...

第110000088期38樂合彩中獎號碼為「05、09、11、35、37、38」，五合摃龜；四合共6注中獎，每注可得6萬7500元；三合共60注中獎，每注可得5750元；二合共1725注中獎，每注可得750元。

第110000264期雙贏彩中獎號碼為「01、02、07、08、10、14、16、17、18、21、23、24」，頭獎摃龜；貳獎2注中獎，每注可得10萬元；參獎共123注中獎，每注可得500元；肆獎共1391注中獎，每注可得100元。

第110000264期今彩539中獎號碼為「05、15、21、32、34」，頭獎摃龜；貳獎共119注中獎，每注可得2萬元；參獎共5585注中獎，每注可得300元；肆獎6萬7153注中獎，每注可得50元。

第110000264期39樂合彩中獎號碼為「05、15、21、32、34」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共118注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7600注中獎，每注可得1125元。

第110000264期3星彩中獎號碼為「241」，正彩共13注中獎，每注可得1萬2500元。

第110000264期4星彩中獎號碼為「1674」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站。

威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法