11/3 今彩539頭獎開出1注 800萬獎落台北市

今晚（11月3日）開獎的第110000263期今彩539，頭獎開出1注。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2021/11/03 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月3日）開獎的第110000263期今彩539，頭獎開出1注，由台北市大安區復興南路一段133之1號「黃金連線彩券行」開出；第110000263期雙贏彩，頭獎摃龜。

第110000263期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、07、10、12、13、14、15、16、17、21」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共150注中獎，每注可得500元；肆獎共1639注中獎，每注可得100元。

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第110000263期今彩539中獎號碼為「01、12、21、25、32」，頭獎1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共217注中獎，每注可得2萬元；參獎共7801注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬6630注中獎，每注可得50元。

第110000263期39樂合彩中獎號碼為「01、12、21、25、32」，四合共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共494注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬513注中獎，每注可得1125元。

第110000263期3星彩中獎號碼為「689」，正彩共15注中獎，每注可得1萬2500元。

第110000263期4星彩中獎號碼為「2984」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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