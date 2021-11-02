11/2 今彩539頭獎開出2注！ 800萬獎落台南、新北

今晚（11月2日）開獎的第110000262期今彩539，頭獎開出2注。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2021/11/02 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月2日）開獎的第110000262期今彩539，頭獎開出2注，由台南市南區金華路二段33巷2號1樓「樂來福彩券行」及新北市三重區大同北路50號「金福神電腦彩券行」開出；第110000097期大樂透、第110000262期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第110000097期大樂透中獎號碼為「01、12、17、21、37、43，特別號：47」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得467萬3158元；參獎共38注中獎，每注可得4萬3429元；肆獎共65注中獎，每注可得1萬6321元；伍獎共1760注中獎，每注可得2000元；陸獎共2148注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬100注中獎，每注可得400元；普獎共3萬609注中獎，每注可得400元。

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第110000097期49樂合彩中獎號碼為「01、12、17、21、37、43」，四合共1注中獎，每注可得20萬元；三合共90注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2999注中獎，每注可得1250元。

第110000262期雙贏彩中獎號碼為「01、03、04、06、07、08、11、13、14、17、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共98注中獎，每注可得500元；肆獎共1286注中獎，每注可得100元。

第110000262期今彩539中獎號碼為「02、19、22、35、38」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共248注中獎，每注可得2萬元；參獎共7850注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬6646注中獎，每注可得50元。

第110000262期39樂合彩中獎號碼為「02、19、22、35、38」，四合6注中獎，可得21萬2500元；三合共506注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬4459注中獎，每注可得1125元。

第110000262期3星彩中獎號碼為「839」，正彩共18注中獎，每注可得1萬2500元。

第110000262期4星彩中獎號碼為「3489」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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