為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「戰地情人」傳簡體字詐騙77歲翁 警方也納悶了

    警方向陳姓男子探詢匯款緣由，及時阻詐。（讀者提供）

    警方向陳姓男子探詢匯款緣由，及時阻詐。（讀者提供）

    2021/11/04 18:23

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市鳥松區77歲陳姓男子到郵局匯款6500元美金，引起行員警覺，看到敘利亞軍人「威爾遜」的簡體字訊息，馬上通知警方阻詐。這手法雷同「戰地情人」，警方納悶男性長輩也差點受騙，陳男則說：「就覺得他很可憐。」

    陳男上月29日走進鳥松區學堂路郵局，表明要用匯6500元美金，並且秀出了「威爾遜」傳來的匯入帳號訊息，行員一看都是簡體字，立即通報阻詐，仁武分局仁美派出所副所長李一龍、警員黃彥彰獲報前來處置。

    經警方詢問，陳男透露日前在臉書上認識一名化名威爾遜網友，他自稱是華裔的外籍軍人，互相透過LINE等通訊軟體聯繫，對方近期向陳表示駐軍在敘利亞，因遭他人限制人身自由需要錢贖身，陳男起了善心，拿出所有積蓄展開海外救援。最後在警方勸說下，陳男恍然大悟，感謝行員、員警及時阻詐。

    敘利亞軍人向來為「戰地情人」詐騙老梗，警方呼籲，近來詐騙案件花樣多變，已要求派出所強化與金融機構聯繫，並指導行員關懷訪問技巧，從匯款源頭防堵。民眾碰到類似情形，請先掛斷電話，再致電165、110，或到派出所請員警協助查證，以保護自身財產安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    「戰地情人」傳來簡體字，引起行員警覺。（讀者提供）

    「戰地情人」傳來簡體字，引起行員警覺。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    簡訊詐騙又來！冒用董總座照片 元大證：已報警處理
    2021/11/04 13:18

    簡訊詐騙又來！冒用董總座照片 元大證：已報警處理
    詐騙集團賺很大？ 洗防辦影片揭露成員悲慘下場
    2021/11/03 18:08

    詐騙集團賺很大？ 洗防辦影片揭露成員悲慘下場

    台廠「保暖黑科技神褲」紅到海外
    匯美金5千獲利上萬？ 農民險被騙光老本
    2021/11/03 13:41

    匯美金5千獲利上萬？ 農民險被騙光老本
    桃警攻堅詐騙機房 嫌犯想13樓跳窗逃亡全被逮
    2021/11/03 11:38

    桃警攻堅詐騙機房 嫌犯想13樓跳窗逃亡全被逮

    百貨×電商雙11優惠 聯邦卡很購利
    詐納骨塔套牢長者 黑幫孫子輩 狠撈3千萬
    2021/11/03 05:30

    詐納骨塔套牢長者 黑幫孫子輩 狠撈3千萬
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播