「戰地情人」傳簡體字詐騙77歲翁 警方也納悶了

警方向陳姓男子探詢匯款緣由，及時阻詐。（讀者提供）

2021/11/04 18:23

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市鳥松區77歲陳姓男子到郵局匯款6500元美金，引起行員警覺，看到敘利亞軍人「威爾遜」的簡體字訊息，馬上通知警方阻詐。這手法雷同「戰地情人」，警方納悶男性長輩也差點受騙，陳男則說：「就覺得他很可憐。」

陳男上月29日走進鳥松區學堂路郵局，表明要用匯6500元美金，並且秀出了「威爾遜」傳來的匯入帳號訊息，行員一看都是簡體字，立即通報阻詐，仁武分局仁美派出所副所長李一龍、警員黃彥彰獲報前來處置。

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經警方詢問，陳男透露日前在臉書上認識一名化名威爾遜網友，他自稱是華裔的外籍軍人，互相透過LINE等通訊軟體聯繫，對方近期向陳表示駐軍在敘利亞，因遭他人限制人身自由需要錢贖身，陳男起了善心，拿出所有積蓄展開海外救援。最後在警方勸說下，陳男恍然大悟，感謝行員、員警及時阻詐。

敘利亞軍人向來為「戰地情人」詐騙老梗，警方呼籲，近來詐騙案件花樣多變，已要求派出所強化與金融機構聯繫，並指導行員關懷訪問技巧，從匯款源頭防堵。民眾碰到類似情形，請先掛斷電話，再致電165、110，或到派出所請員警協助查證，以保護自身財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

「戰地情人」傳來簡體字，引起行員警覺。（讀者提供）

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