遭殺害包養男是詐騙集團成員 酒店妹全家狠綁40公斤重物棄屍畫面曝光

消防員在張男身上發現被綁有空心磚與石塊，重量約40公斤。（民眾提供）

2021/11/04 16:51

〔記者陳冠備／彰化報導〕林姓酒店小姐涉嫌殺害同居張姓男友人，昨日已遭羈押，彰化檢警持續追緝，發現其家人涉嫌重大，昨（3）日拘提林父、林母與林弟到案說明，眾人坦承一起在張男身上綁上約40公斤重的空心磚和石頭棄屍，但林父供稱，是因不滿女兒被張男欺負才殺人，甚至想扛下全責，不過眾人口供仍兜不攏，經連夜偵訊後檢方將3人依殺人罪嫌聲請羈押，彰化地院今開庭，至下午1點半裁定收押林父，林母、林弟各交保10萬元，並限制住居。

彰化東螺溪發生水流屍命案，警方發現死者張男（51歲，台北市人）近日被列為失蹤人口，且遺體被綁有40公斤空心磚和石頭，頭腳還套上黑色塑膠袋，立即成立專案小組朝他殺案偵辦。

請繼續往下閱讀...

據了解，張男曾為詐騙集團成員，案發前與在北部八大行業上班的林女（30歲）過從甚密，還買車過戶給林女甚至花錢包養，出手闊餘，此外，也查出張男在案發前即到彰化投宿汽車旅館，還到林女福興鄉住處拜訪家人，但之後就無蹤影，因此鎖定林女及家人涉嫌重大。

彰化警方本月1日先拘提林女（30歲）到案，林女坦承犯罪，並供稱張男10月中旬陪同她與家人到海邊出遊，但過程有吵架，家人勸和失敗而動手，但出手過大，昨日，檢方再拘提林父（50歲），林母（49歲）、林弟（24歲）到案說明，林父一開始就坦承犯罪，但指控張男是黑道，看過他對女兒動粗感到不滿，他只是以黑道方式教訓一下而已，但林母跟林弟則未承認行凶。

彰化地檢署指出，經查張男頭部及腳部有纏繞塑膠袋及童軍繩，身體綁有空心磚和石頭，應是外力介力，有他殺嫌疑，且初判遺體外觀頸部、腹部疑似有皮下出血，但是遺體部分已有腐壞，目前無法確認致死原因，已於11月2日進行解剖，並送法醫研究所鑑驗釐清死亡原因。

檢方表示，經複訊後發現，林女跟林父坦承動手，不過確切行凶動機與地點都交代不清楚，且兩人供詞也與其他家人說法有出入，因此對以上供詞均採所保留，比較確定的是，行凶後是一家人一同協助棄屍。

據了解，張男提款卡曾遭變更設定，提領條件從原來的6萬元提高至50萬元，監視畫面也拍到林女曾持提款卡領錢，提領金額至少超過百萬，對此，檢方表示，提領人物與金額尚與金融機構確認中，另外其變更設定是否出於張男自願，及張男生前是否遭下藥，或遭重物敲擊致死須等法醫解剖後才能釐清。

張男被棄屍丟進東螺溪。（民眾提供）

林姓酒店小姐涉嫌殺害同居張姓男友人，昨日已依殺人罪嫌遭羈押。（翻攝林女臉書）

彰化水流屍案，彰化檢警發現林女家人涉嫌重大，法院裁定收押林父，但林母、林弟各交保10萬元，並限制住居。（記者陳冠備翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法